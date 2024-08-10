“Океан Ельзи” спільно з KOLA, Jerry Heil, YAKTAK і SHUMEI переспівали хіт “Той день”: дивіться кліп

Гурт “Океан Ельзи” презентував нову версію хіта “Той день” разом з молодими українськими музикантами.

Премʼєра відбулася на YouTube.

Композиція “Той день” гурту “Океан Ельзи” уперше вийшла 24 роки тому на культовому альбомі “Янанебібув”. Тепер музиканти презентували нову версію пісні, до запису якої долучилися музиканти — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

“Пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній спільне — одне для всіх — бажання та переконання українців: наш “Той День” обов’язково настане!”, — прокоментували артисти реліз.

Музиканти також випустили спільний кліп, режисером якого став Юрій Катинський.

Фото: пресслужба “Океану Ельзи”