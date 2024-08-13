За перший вікенд прокату фільм “Яремчук: Незрівнянний світ краси” зібрав понад 1,8 млн грн

Документальний фільм “Яремчук: Незрівнянний світ краси” вийшов у кінопрокат 8 серпня. За перший вікенд стрічка зібрала понад 1,8 мільйона гривень.

Про це 12 серпня повідомила компанія FILM.UА Group у соцмережах.

За перші дні після премʼєри фільму вдалося заробити 1 869 635 гривень, а кількість проданих квитків сягнула 11 208.

“Дякуємо всім, хто підтримав кіно переглядом. А тих, хто ще не встиг відвідати кінотеатр — запрошуємо познайомитися зі славнозвісним голосом цілого покоління Назарієм Яремчуком”, — зазначають у компанії.

Стрічка показує історію першої української попзірки — Назарія Яремчука. А також, його перемогу на конкурсі “Пісня-71” з “Червоною рутою”, загибель Володимира Івасюка, гастролі континентами, виступи в Чорнобилі.

Ініціаторкою фільму була донька Назарія — Марія Яремчук. Виробництвом займався продакшн Knife! Films на чолі з продюсером Максимом Сердюком та режисером Артемом Григоряном. Автори картини зібрали спогади про Назарія Яремчука, унікальні архівні матеріали, його щоденники та листи, ексклюзивні хроніки.

Фото: Вікіпедія