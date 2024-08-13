У Запорізькій області будують шість підземних шкіл: першу планують відкрити у жовтні

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Наталія Габрух
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У Запорізькій області одночасно будуть шість підземних шкіл.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах — Кушугумській, Широківській, Біленьківській.

“Наразі ми одночасно будуємо шість підземних шкіл. Є ті, які перебувають на стадії більшої і меншої готовності, в яких, наприклад, тільки на минулому тижні розпочато будівництво”, — сказав очільник Запорізької ОВА.

Підземні школи будуть у межах державної програми повернення дітей до очного навчання. Перші заклади освіти планують відкрити наприкінці жовтня.

“Така в нас амбітна мета. І сьогодні, згідно з графіком, ми бачимо, що цей план нам може вдатись”, — підкреслив Федоров.

Фото: Іван Федоров

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Опубліковано: 13 серпня 2024
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