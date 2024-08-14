Куди піти у Києві 16-18 серпня: Без обмежень, Laud, Vertuha у Closer та барахолки

Протягом 16-18 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гуртів Без обмежень, Ziferblat, Nazva та виконавця Laud, Vertuha у Closer, кіновечір на Пейзажці та у Софії Київській, барахолки у Хвильовому та КультМотиві, а також фестивалі песиків та йоги.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Великий концерт гурту Ziferblat 16 серпня – про них заговорили у 2023 році, коли музиканти випустили дебютний альбом "Перетворення" та стали переможцями у кількох категоріях найбільших музичних премій країни. А вже на початку 2024-го гурт запам'ятався виступом на Нацвідборі "Євробачення" з піснею Place I Call Home.

17 серпня на вас чекає вечірка від Feelmark під назвою Over Head - це проєкт, який стояв на паузі три роки, а цими вихідними ви зможете побачити його у новому форматі.

18 серпня на локації розпочнеться "Песики фест" - сімейний фестиваль, що об’єднує власників песиків дрібних та середніх порід, а також усіх любителів цих чарівних чотирилапих друзів. У програмі події будуть воркшопи, практичні заняття та майстер-класи, фудкорт та розіграші подарунків.

Ціна: від 400 грн. Квитки на музичні події, квитки на фестиваль

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 16 серпня 18:00, 17 серпня о 14:00, 18 серпня о 12:00

16 серпня відбудеться запальна вечірка від барселонського артиста Javi Sampol, 17 серпня на вас чекатиме вечір якісної техно-музики за участі ізраїльського DJ та продюсера Shlomi Aber, а 18 серпня приходьте на концерт гурту "Без обмежень". Вони виконають пісні "Дим", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди" та інші.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 16-17 серпня з 16:00, 18 серпня з 19:00

14-18 серпня в інноваційному парку Unit.city пройде безкоштовний показ українського кіно під відкритим небом на Амфітеатрі.

Цього разу це не просто покази сучасних стрічок, це справжній фестиваль українського кіна, де у гостей буде можливість поспілкуватись з режисерами/акторами/продюсерами фільмів, взяти участі у вікторинах та розіграшах, подонатити і це все просто неба.

Програма:

пʼятниця, 16 серпня – Довбуш

субота, 17 серпня – Перші дні: Київ-Берлін, Зоопарк, Будинок із Зіркою

неділя, 18 серпня – Я, "Побєда"і Берлін (після стрічки буде концерт кавер Lizgunova з каверами на пісня Скрябіна)

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням .

Де: Unit.city, вул. Дорогожицька, 3

Коли: 16 серпня 18:00, 17-18 серпня з 17:00

Субота

На благодійному культурному фестиваль "Нравиця!" буде багато сучасної української культури у її вербальному прояві.

17 серпня виступатимуть Epolets, Лівінстон, Юля Юріна, Твій зайчик пише, Brykulets, Nazva, Intermezzo, Забавка і Дмитрик, Лея, а 18 серпня на сцену вийдуть – Karna, Rohata Zhaba, Макс Пташник, Мія Рамарі, ba.latskii, Отець, Софія Артеменко, ЯРРА, Lightari, Kompas.

Також ви зможете почути сучасну поезія та посміятися зі стендап виступів.

Ціна: від 374 грн. Квитки

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 17-18 серпня з 10:00

Vertuha x 2000s mini ball на Лісному причалі відбудеться під кураторством з Vicky Mizrahi. Вечірка почнеться з міні-балу, де буде більше ніж Voguing! Ви зможете побачити та насолодитися справжнім українським Болрумом, або потусити на іншій сцені з музикою та ді-джеями open decks.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Closer, Нижньоюрківська, 31

Коли: 17 серпня open door з 13:00, dj-сети з 19:00

Charity bass oriented party - це подія з різноманітною rave-музикою від резидентів різних промо груп bass направлення України.

Лайнап: Aerobiica Airbass, Berg, C.J. PLUS, D-White, Digital Nomad, Drkbyte, Dub.in.Sky, eazee, Elmar, Jamix, JM Dasha, DJ Nina Eba, Rave Mysterio, Slimjah, The Lumb, Vanya Bios, Yevie.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська, 71

Коли: 17 серпня з 14:00

На концерті відбудеться презентація третього альбому виконавця під назвою"Пробудження". Новий альбом є мультижанровим, де є і є рок-балада, діско-фанк та поп-бенгер у колаборації з Машею Кондратенко.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 17 серпня 19:00

У КультМотиві відбудеться завершальна подія благодійного циклу "Не Спас, а врятував".

У програмі:

лекція про важливість тактичної медицини разом із Савелієм Хазовим

музичний концерт

маркет з чарівним одягом, прикрасами ручної роботи та стікерами

Ціна: 320 грн. Квитки

Де: КультМотив, Спаська 36/31

Коли: 17 серпня 17:00

Другий поверх книгарні наповниться книжками нішевих видавництв, локальними брендами та представниками благодійних організацій та фондів. Організатори підготували культурно-подієву програму та протягом двох днів будутьговорити про важливе, надихатися та знайомитися одне з одним ближче.

Ціна: вхід вільний

Де: "Сенс" на Хрещатику

Коли: 17-18 серпня 12:00

На вас чекає йога, духовні й фізичні практики, жива музика, майстер-класи, еко-маркет, медитації та чаювання, трансформаційні ігри, лекторій, мистецтво, здорова їжа, сферичний кінотеатр та саундхілінг.

Ціна: до 14:00 вільний за реєстрацією . Для всіх гостей, котрі зайдуть після 14:00 вхід платний на касі простору ParkSide

Де: ParkSide на Гідропарку (від центрального входу алея ліворуч, колишній Кіносад)

Коли: 17-18 серпня з 10:00

"Коріння" - короткометражний експериментальний танцювальний фільм режисерки Лілії Сивицької, який досліджує емоційні стадії розриву з домом. Фільм присвячений людям зі всього світу, які через війну та конфлікти почали довгу подорож, пошук того, де і як зможе продовжити жити їх коріння.

Ціна: вхід вільний

Де: Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24

Коли: 17 серпня з 20:00

Неділя

Перегляд просто неба фільму "Білий птах з чорною ознакою" – перший український фільм, де підіймається тема УПА. Буковина, кохання, війна, дебют Богдана Ступки.

Також на події буде можливість купити напої. Гроші з кінопоказу підуть на збір - на евакуацію та ремонт тачок для окремого загону вогневої підтримки Сліпа Лють УДА.

Ціна: 200 грн. Для реєстрації кидайте донат на лінк , скрін, а також ваше імʼя та прізвище відправляйте на сторінку

Де: Пейзажна алея, зліва від Національного музею історії України

Коли: 18 серпня о 21:00

На події ви зможете купити одяг, аксесуари, прикраси, декор, книги та багато іншого. Також на гаражному розпродажі митці проводитимуть майстер класи, а ще гратимуть діджеї. Участь у маркеті та вхід для відвідувачів — безкоштовні.

Ціна: вхід вільний

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 18 серпня 13:00

Тут ви зможете знайти вінтаж, вініл, одяг, хендмейд, скарби ваших сусідів та смаколики. Також буде книжковий своп, куди можна принести на обмін щось цікаве, а на утилізацію щось російське. А ще можна буде зробити портрет за донат і пограти в шахи та насолодитися сетами з вінілу.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, Спаська 36/31

Коли: 18 серпня 12:00