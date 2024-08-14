У Львові відбудеться 31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum: що у програмі

31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum відбудеться 3–6 жовтня у Львові наживо та онлайн.

Про це йдеться у соцмережах Lviv BookForum.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю — “Сила спільнодії”.

Організатори зазначають, що така тема дозволить через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, сила громадського активізму й молоді, національна пам’ять та міжнародні конфлікти.

Усього заплановано 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, церемонія відкриття і 4 партнерські події.

Серед гостей та учасників фестивалю будуть:

лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);

економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство);

письменники й письменниці Софі Оксен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада);

поет Кшиштоф Чижевський (Польща);

філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США);

та десятки світових та українських інтелектуалів.

“У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну”, — зазначила програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

Фото: Lviv BookForum