У Львові відбудеться 31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum: що у програмі
31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum відбудеться 3–6 жовтня у Львові наживо та онлайн.
Про це йдеться у соцмережах Lviv BookForum.
Фокусна тема цьогорічного фестивалю — “Сила спільнодії”.
Організатори зазначають, що така тема дозволить через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, сила громадського активізму й молоді, національна пам’ять та міжнародні конфлікти.
Усього заплановано 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, церемонія відкриття і 4 партнерські події.
Серед гостей та учасників фестивалю будуть:
- лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);
- економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство);
- письменники й письменниці Софі Оксен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада);
- поет Кшиштоф Чижевський (Польща);
- філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США);
- та десятки світових та українських інтелектуалів.
“У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну”, — зазначила програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.
Фото: Lviv BookForum