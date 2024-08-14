У Карпатах відкривають книгарню-кав’ярню “Коцюбинський”

У селі Верхній Ясенів (присілок Царина) відкриють книгарню-кав’ярню “Коцюбинський”.

По це повідомляється на офіційній сторінці книгарні у соцмережах.

Відкриття відбудеться 16 серпня 2024 року під час Всеукраїнського літературного фестивалю “Письменницька ватра над Черемошем”.

Засновниця й директорка книгарні Анна Павліченко зазначає, що цей проєкт народився з її бажання створити місце для відновлення військових і їхніх сімей. За підтримки свого чоловіка, Василя Томишинця, вона вирішила перетворити мрію на реальність, побудувавши книгарню на ділянці, де планували звести свій дім.

Книгарня-кав’ярня “Коцюбинський” стане не лише місцем для покупки книжок та кави, але й артпростором, де відбуватимуться фестивалі й культурні заходи. Тут планують організовувати виставки картин, презентації книжок, виступи музичних виконавців, а також проводити лекції й майстер-класи.

Книгарня має читальний зал, терасу й вихід до річки у Карпатах Чорний Черемош. Крім книжок, тут можна буде придбати каву, безалкогольні напої й десерти.

Також у книгарні буде представлена література від українських видавництв, зокрема “Ліра-К”, “Видавництво Старого Лева” та “Фоліо”.

Фото: книгарня-кав’ярня “Коцюбинський”