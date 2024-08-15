“Укрзалізниця” хоче купити ще 20 потягів “Інтерсіті” до 2028 року.

Про це повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський.

Наразі уряд веде перемовини щодо з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі.

Вартість одного поїзда складе близько $16 млн. 20 “Інтерсіті” коштуватимуть приблизно $400 млн, включно із сервісним обслуговуванням.

Перші потяги корейський Hyundai зміг би надати за півтора-два роки після підписання угоди. Усі 20 поїздів можуть поставити впродовж трьох-чотирьох років.

Зазначається, що 20 потягів “Інтерсіті” зможуть забезпечити перевезення 5–6 млн пасажирів на рік.