"Укрзалізниця" планує підвищити вартість квитків: що відомо

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Ірина Маймур
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"Укрзалізниця" планує підвищити вартість квитків.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, перевізник створює модель, яка передбачає зміни тарифів на пасажирські перевезення. Зокрема, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+. Серед пропозицій – щоб ціни на квитки залежали від популярності рейсів та часу доби.

Перша зміна передбачає помірне підвищення базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції. Також УЗ просить уряд прибрати державне регулювання на ціни квитків класу СВ.

“Попри високу вартість, їх розкуповують найшвидше”, – зауважив Перцовський.

До того ж гнучке ціноутворення пропонують для всіх класів Інтерсіті+. Але водночас можуть бути встановлені певні цінові “стелі”.

Також планують ввести більш гнучку, динамічну тарифну модель, щоб можна було варіювати ціни на квитки залежно від годин та днів та інших параметрів. Водночас залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, кому критична саме вартість.

Утім, до кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки, запевнив Перцовський.

Нагадаємо, що востаннє перевізник підвищив тарифи на 3–72% на міжнародні пасажирські перевезення в грудні 2023 року.

Фото: Економічні новини України

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Опубліковано: 15 серпня 2024
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