"Вікінги", "Чорнобиль", "Корона": 15 найцікавіших історичних серіалів

Історія часто знаходить своє відображення в тому чи іншому виді мистецтва. Ми зібрали перелік серіалів, події яких засновані або відтворюють історичну дійсність різних епох. Детальніше – в підбірці БЖ.

Тюдори

Рік виходу: 2007

В ролях: Джеймс Фрейн, Джонатан Різ Майєрс, Генрі Кавіл, Марія Дойл Кеннеді

Англія, XVI століття. В центрі історію – династія Тюдорів, а зокрема король Генріх VIII. Кожен новий сезон присвячено окремому періоду його правління. Король прославився тим, що запровадив реформу церкви, мав шість дружин, двох з яких лишив голів. В серіалі відображені міжусобні війни, інтриги, змови, любовні перипетії та інші суперечливі події, які супроводжували ту епоху.

Підпільна імперія

Рік виходу: 2010

В ролях: Стів Бушемі, Майкл Шеннон, Майкл Пітт, Келлі Макдоналд, Шей Віґем

“Підпільна імперія”, продюсером якої виступив мартін Скорсезе, показує глядачам 20-ті роки в Америці, де панував “сухий закон”. В Атлантік-Сіті процвітають корупція, гральний бізнес, проституція та контрабанда алкоголю. Все це можливо завдяки політику Еноху "Накі" Томпсону, який має історичний прототив – політика та кримінального елемента Еноха Льюїса "Накі" Джонсона.

Борджія

Рік виходу: 2011

В ролях: Джеремі Айронс, Франсуа Арно, Холлідей Грейнджер

Дія розгортається в кінці XV століття, коли на престол сходить Родріго Борджия – новий папа Олександр VI. Його сім’я стала одноосібно правити всією Італією шляхом вбивств, інтриг та війн.

Вікінги

Рік виходу: 2013

В ролях: Олександр Людвіг, Тревіс Фіммел, Данило Козловський, Кетрін Віннік, Густаф Скарсгард, Петер Францен

Серіал заснований на сагах про Події серіалу зосереджені навколо напівлегендарного скандинавського вікінга Рагнара Лодброка, якого вважали прямим нащадком бога Одіна. Історія розгортається навколо пригод самого вікінга, так і його синів. Рагнар встиг здійснити безліч набірів на Британські острови і став королем Данії та Швеції.

Демони Да Вінчі

Рік виходу: 2013

В ролях: Том Райлі, Лора Хеддок, Блейк Рітсон, Елліот Коуен, Лара Пулвер, Джеймс Фолкнер, Грегг Чіллін

Заснований на мотивах з реальної історії серіал розкриває портрет молодого Леонардо да Вінчі, якого мучить дар генія. Він єретик, який прагне розкрити брехню релігії. Бунтар і незаконнонароджений син, який прагне скинути елітарне суспільство. Да Вінчі наодинці протистоїть темряві як всередині себе, так і навколо.

Гострі картузи

Рік виходу: 2013

В ролях: Кілліан Мерфі, Аннабелль Волліс, Сем Нілл, Гелен Маккрорі, Джо Коул, Пол Андерсон

Британський гангстерський серіал розповідає про життя в Англії на початку XX століття в післявоєнний час. Відчай та безробіття призводять до появи місцевих банд у Бірмінгемі. Одна з таких – угрупування “Гострі картузи”, яке існувало в реальності. Історія зосереджена на сім’ї Шелбі, яка стоїть на чолі банди. На глядача чекають підпільний бізнес, війни з іншими гангстерами, любовні мелодрами, зради та дружба.

Корона

Рік виходу: 2016

В ролях: Клер Фой, Олівія Колман, Імелда Стонтон, Метт Сміт, Тобайас Мензіс, Домінік Вест

Революційний проєкт від Netflix переглянули більше 70 мільйонів глядачів, він здобув майже 30 номінацій на “Еміі” та має “Золоті глобуси”. Це історія про правління королеви Великобританії Єлизавети II: від її коронації до наших днів. На жаль, сама королева Єлизавета не дожила до завершення серіалу. Кожні два сезони акторськй склад змінювався, щоб правдоподібно передати зміну персонажів з часом. За 6 сезонів королеву зіграли 3 акторки: Клер Фой, Олівія Колман та Імельда Стонтон.

Табу

Рік виходу: 2017

В ролях: Том Харді, Лео Білл, Джессі Баклі, Уна Чаплін, Марк Гетісс, Стівен Грем

Дія серіалу відбувається у 1814 році, в епоху Регентства, коли Британська корона вступила у війну зі своїми колишніми колоніями у Північній Америці. Сюжет оповідає історію про Джеймса Кезіаха Делейні, який побудував власну корабельну імперію на початку ХІХ століття. В двох сезонах ми дізнаємось, як це йому вдалося і чого коштувало.

Ворожнеча

Рік виходу: 2017

В ролях: Джессіка Ленг, Сьюзан Сарандон, Джуді Девіс, Том Голландер, Наомі Воттс, Даян Лейн, Хлоя Севіньї

Телесеріал-антологія, створений Райаном Мерфі, наразі має два сезона, присвячених двом різним історичним подіям. В першому йдеться про знамените суперництво Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс, які знялись разом у фільмі “Що сталося з Бебі Джейн?”. Другий сезон присвячено Трумену Капоте, у якого в 1976 році у Esquire вийшла збірка уривків незакінченого роману “Почуті молитви”. В ній всі персонажі мають реальних прототипів зі світського світу того часу.

Шпигун

Рік виходу: 2019

В ролях: Саша Барон Коен, Ноа Еммеріх, Хадар Ратсон Ротем, Нассім Льєс, Яель Ейтан

Серіал, заснований на реальних подіях, зосереджується на історії ізраїльського розвідника Елі Коена, який жив у 1960-ті в Дамаску і завдяки своєму таланту зміг увійти до близьких до уряду Сирії кіл. Він декілька років вів ефективну розвідку на користь Ізраїлю, доки у 1965 році не був викритий і повішений.

Чорнобиль

Рік виходу: 2019

В ролях: Джаред Харріс, Емілі Вотсон, Стеллан Скарсгаард

Це історія від HBO про найбільшу техногенну катастрофу сучасності – аварію на Чорнобильській АЕС, що сталась у 1986 році. В центрі уваги – розповіді учасників тих подій, які залишилися живі після вибуху. Вони діляться своїми ідеями та поглядами, аналізують те, що сталось, і розповідають про можливі наслідки. І в кожного з них своє бачення. Та що ж відбулось насправді і що приховують таємниці тих трагічних подій.

І будуть люди

Рік виходу: 2020

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Віталій Ажнов

Українська історична сімейна сага заснована на романі Анатолія Дімарова. В центрі сюжету – людські долі в непрості часи ХХ століття: Перша світова війна, революція, радянська влада й диктатура. В серіалі 12 епізодів і 12 основних героїв, чиї життя і цінності розкриваються на тлі історичних подій того часу.

Ті дні

Рік виходу: 2023

В ролях: Кодзі Якусе, Нобі Наканісі, Мінае Нодзі, Ютака Такеноуті

Сюжет переносить глядача у березень 2011 року до АЕС Фукусіма-1. До острова наближаються чергові сейсмічні поштовхи. Уряд і співробітники станції намагаються впоратися з наслідками Великого східно-японського землетрусу і попередити нові проблеми, які спричинять активність у земній корі.

Сьоґун

Рік виходу: 2024

В ролях: Космо Джарвис, Хіроюкі Санада, Анна Саваі, Таданобу Асано

Екранізація однойменного історичного роману Джеймса Клавелла розповідає про Японію на початку XVII столітт, куди прибуває англійський штурман Джон Блекторн. Він стає заручником, але поступово знайомиться з культурою закритої для Європи країни і стає правою рукою самурая Торанаги, який бореться з феодалами.

Полювання на вбивцю

Рік виходу: 2024

В ролях: Тобайас Мензіс, Ентоні Бойл, Метт Волш, Лові Симона, Брендон Флінн

Історико-детективний трилер розповідає про найгучніший злочин 19 століття – вбивство президента Авраама Лінкольна, якого застрелили у театрі Форда під час вистави. Вбивцею був актор цього театру – Джон Вілкс Бут. В серіалі йдеться про полювання на злочинця, яке очолював військовий секретар і друг Лінкольна Едвін Стентон.