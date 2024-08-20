Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: фото

В ніч з 19 на 20 серпня жителі України мали змогу спостерігати унікальне астрономічне явище — Блакитний Супермісяць, який також називають Осетровим.

Цей серпневий повний Місяць візуально був на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Також через близьке розташування Місяць набув червонуватого або помаранчевого відтінків.

Наступного разу це явище повториться лише у 2037 році.

За даними NASA, така подія виникає нерегулярно, а точну її частоту визначити непросто через те, що терміни “Блакитний Місяць” та “Супермісяць” не є науковими.

Зазвичай Супермісяцем називають явище, коли супутник Землі розташовується в межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.

Осетровий Місяць цього року є сезонним Блакитним Місяцем. Сезонний Блакитний Місяць — це третя за рахунком повня в цьому астрономічному сезоні, тобто, між рівноденнями. Всього в астрономічному сезоні чотири повні.

Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко — раз на 2,5-3 роки.

Фото: Суспільне Новини, Київ ІНФО, Київінформ