Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: фото
В ніч з 19 на 20 серпня жителі України мали змогу спостерігати унікальне астрономічне явище — Блакитний Супермісяць, який також називають Осетровим.
Цей серпневий повний Місяць візуально був на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Також через близьке розташування Місяць набув червонуватого або помаранчевого відтінків.
Наступного разу це явище повториться лише у 2037 році.
За даними NASA, така подія виникає нерегулярно, а точну її частоту визначити непросто через те, що терміни “Блакитний Місяць” та “Супермісяць” не є науковими.
Зазвичай Супермісяцем називають явище, коли супутник Землі розташовується в межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.
Осетровий Місяць цього року є сезонним Блакитним Місяцем. Сезонний Блакитний Місяць — це третя за рахунком повня в цьому астрономічному сезоні, тобто, між рівноденнями. Всього в астрономічному сезоні чотири повні.
Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко — раз на 2,5-3 роки.
Фото: Суспільне Новини, Київ ІНФО, Київінформ