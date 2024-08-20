В Україні запрацює “Національний кешбек”: яку компенсацію отримуватимуть українці

Кабінет міністрів затвердив постанову про впровадження програми “Національний кешбек”, яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Програма запрацює 2 вересня 2024 року.

Згідно з рішенням уряду, максимальна сума кешбеку становитиме 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна буде витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг або пожертвувати на ЗСУ.

Програма поширюється на товари українського виробництва (крім підакцизних), включно з ліками та медичними виробами.

Наголошується, що участь покупців, виробників та продавців у програмі є добровільною. Тому, чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме сам магазин. Також це можна буде перевірити на сайті програми.

Щоб почати отримувати кешбек, необхідно відкрити спеціальний рахунок і отримати віртуальну або фізичну картку в своєму банку або застосунку онлайн-банкінгу. Після чого:

дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток;

у мобільному застосунку “Дія” вибрати послугу “Національний кешбек”.

“Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року”, — розповіли в міністерстві.

Фото: пресслужба Міністерства економіки, “Фокус”