Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці: що там буде

Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці.

Про це повідомляють на офіційній сторінці проєкту “Добробат” у соцмережах.

“Добробат” спільно з Бородянською селищною радою започатковує новий великий проєкт “Відродження Бородянки”.

“Площа біля будинку культури невдовзі перетвориться на концептуальний парк з тематичними зонами, центром якого стане “Джерело Відродження” — пшеничне поле, символ енергії, що дає життя всьому живому навколо”, — йдеться у повідомленні.

У “Добробаті” зазначають, що поруч розташуються зони відпочинку з дерев’яними терасами, квітники, ігрові зони для дітей, фонтан, “Річка життя”, та багато іншого.

Першим кроком на шляху до реалізації проєкту стане велика толока, що відбудеться 21-23 серпня 2024 р. на площі Тараса Шевченка.

Щоб взяти участь у толоці потрібно заповнити форму реєстрації .

Фото: скриншот