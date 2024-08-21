Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці: що там буде
Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці.
Про це повідомляють на офіційній сторінці проєкту “Добробат” у соцмережах.
“Добробат” спільно з Бородянською селищною радою започатковує новий великий проєкт “Відродження Бородянки”.
“Площа біля будинку культури невдовзі перетвориться на концептуальний парк з тематичними зонами, центром якого стане “Джерело Відродження” — пшеничне поле, символ енергії, що дає життя всьому живому навколо”, — йдеться у повідомленні.
У “Добробаті” зазначають, що поруч розташуються зони відпочинку з дерев’яними терасами, квітники, ігрові зони для дітей, фонтан, “Річка життя”, та багато іншого.
Першим кроком на шляху до реалізації проєкту стане велика толока, що відбудеться 21-23 серпня 2024 р. на площі Тараса Шевченка.
Щоб взяти участь у толоці потрібно заповнити форму реєстрації.
Фото: скриншот