Дивіться трейлер документальної стрічки “Озброєні піснею” про українських музикантів під час війни

Вийшов трейлер документальної стрічки “Озброєні піснею” про українських музикантів під час війни.

Його опублікував кінодистриб'ютор Arthouse Traffic.

Стрічка режисера Раяна Сміта вийде у прокат 12 вересня.

Фільм зняли у копродукції США та України. Героями кінокартини стали Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк, Миколай Сєрга, Сергій Іванчук, Марко Галаневич, Василь Крячок, Саша Чемеров, Катерина (Пташка) Поліщук і Моісей Бондаренко.

Деякі з них доєдналися до лав ЗСУ.

“Солдати пісні – зворушливі історії українських виконавців про боротьбу, мужність та голос України у світі від Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Світлани Тарабарової до Дахи Брахи, Маріупольської камерної філармонії та Пташки”, – зазначено в описі.

Фото: скриншот трейлера фільму