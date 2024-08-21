Дивіться трейлер документальної стрічки “Озброєні піснею” про українських музикантів під час війни

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Ірина Маймур
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Вийшов трейлер документальної стрічки “Озброєні піснею” про українських музикантів під час війни.

Його опублікував кінодистриб'ютор Arthouse Traffic.

Стрічка режисера Раяна Сміта вийде у прокат 12 вересня.

Фільм зняли у копродукції США та України. Героями кінокартини стали Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк, Миколай Сєрга, Сергій Іванчук, Марко Галаневич, Василь Крячок, Саша Чемеров, Катерина (Пташка) Поліщук і Моісей Бондаренко.

Деякі з них доєдналися до лав ЗСУ.

“Солдати пісні – зворушливі історії українських виконавців про боротьбу, мужність та голос України у світі від Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Світлани Тарабарової до Дахи Брахи, Маріупольської камерної філармонії та Пташки”, – зазначено в описі.

Фото: скриншот трейлера фільму

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Опубліковано: 21 серпня 2024
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