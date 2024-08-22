На Львівщині збудують індустріальний парк, де вироблятимуть компʼютери.

Про це повідомило Мінекономіки.

Індустріальний парк “Технологій та бізнесу” з’явиться у Новояворівській територіальній громаді. Кабмін вніс майданчик до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

На розвиток парку планують залучити 210,5 млн грн від інвесторів. Місцевий бюджет також виділить 1,4 млн грн на облаштування території.

Парк має створити до 450 нових робочих місць у переробній промисловості. Тут виготовлятимуть товари з високою доданою вартістю – комп’ютери, електрона та оптична продукція, електричне устатковання.

Це вже 23-й індустріальний парк, зареєстрований в Україні у 2024 році. Загалом в країні їх налічується вже 91.

Фото: LVIV.MEDIA