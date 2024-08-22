Екоактивісти пропонують перетворити занедбані сільмаги на пункти збирання побутових відходів

Організація "Еколтава" пропонує перетворити занедбані сільські магазини у "зелені острівці" для роздільного збирання побутових відходів.

В організації наголошують, що сільмаги — важлива частина української архітектури 20 століття, яка не має зникати. Тож, вони представили 3D дизайн пункту роздільного збирання побутових відходів у приміщенні колишнього сільмагу.

"Бувало так, що крім магазинів сільмаги були єдиними суспільними просторами у селі. Люди приходили сюди не просто скупитися, а ще й погомоніти з односельцями. Ми б хотіли, щоб ця функція громадського простору в них залишилася й надалі, але в поєднанні з іншою відповідальною функцією, що якнайбільше відповідає засадам сталого розвитку", - додали в "Еколтаві".