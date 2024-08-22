У швидкісних поїздах та на двох вокзалах з’явилися оповіщення жестовою мовою

Йдеться про вокзали Києва та Львова, повідомили у пресслужбі перевізника.

З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та іншу важливу інформацію.

Зазначається, що зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності. За 2 роки в УЗ реалізували понад 100 проєктів щодо модернізації вокзалів, оновлення рухомого складу, запровадження нових послуг для людей з інвалідністю та можливості онлайн-замовлення інклюзивних вагонів.

Працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком.

Він забезпечує цілодобовий доступ до перекладачів жестової мови, що гарантує вільну комунікацію для пасажирів з порушеннями слуху.

Застосунок дозволяє працівникам залізниці викликати перекладача жестової мови, щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв'язок: співробітник говорить, а перекладач одразу транслює це жестовою мовою; коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом.

Фото: УЗ