У швидкісних поїздах та на двох вокзалах з’явилися оповіщення жестовою мовою

321
Ірина Маймур
share share

У швидкісних поїздах та на двох вокзалах з’явилися оповіщення жестовою мовою

Йдеться про вокзали Києва та Львова, повідомили у пресслужбі перевізника.

З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та іншу важливу інформацію.

Зазначається, що зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності. За 2 роки в УЗ реалізували понад 100 проєктів щодо модернізації вокзалів, оновлення рухомого складу, запровадження нових послуг для людей з інвалідністю та можливості онлайн-замовлення інклюзивних вагонів.

Працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком.

Він забезпечує цілодобовий доступ до перекладачів жестової мови, що гарантує вільну комунікацію для пасажирів з порушеннями слуху.

Застосунок дозволяє працівникам залізниці викликати перекладача жестової мови, щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв'язок: співробітник говорить, а перекладач одразу транслює це жестовою мовою; коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом.

Фото: УЗ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 серпня 2024
share share
Концертний простір Bel Etage незабаром відкриється після перезапуску під назвою Origin Stage Концертний простір Bel Etage незабаром відкриється після перезапуску під назвою Origin Stage В Україні з'явиться служба супроводу військовослужбовців В Україні з'явиться служба супроводу військовослужбовців Петиція про встановлення захисних екранів в метро набрала необхідні голоси Петиція про встановлення захисних екранів в метро набрала необхідні голоси Екоактивісти пропонують перетворити занедбані сільмаги на пункти збирання побутових відходів Екоактивісти пропонують перетворити занедбані сільмаги на пункти збирання побутових відходів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.