У “Дії” з’являться електронні ветеринарні паспорти для домашніх тварин: деталі

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Ірина Маймур
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У “Дії” з’являться електронні ветеринарні паспорти для домашніх тварин.

Про це пише Мінагрополітики.

Ветеринарні паспорти для домашніх тварин тепер видаватимуться за новими правилами. Раніше документи могли оформляти виключно державні ветеринарні установи.

Проєкт будуть впроваджувати у два етапи.

На першому створять Єдиний реєстр домашніх тварин, де власники зможуть зареєструвати своїх улюбленців під час візиту до ветеринарного лікаря та отримати електронний ветеринарний паспорт. Таку послугу безкоштовно надаватимуть як державні, так і приватні клініки. Їх перелік по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту.

У реєстрі зберігатимуться всі дані про тварину, включаючи історію її щеплень. Це також сприятиме легшій ідентифікації та поверненню загублених тварин, таких як коти, собаки і тхори, їхнім власникам.

Другий етап передбачає відображення ветеринарних паспортів у застосунку “Дія”, що стане можливим після масової реєстрації тварин та достатнього наповнення реєстру.

У подальшому планується інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних, такими як Europetnet.

Фото: Chewy/Unsplas

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Опубліковано: 28 серпня 2024
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