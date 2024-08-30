Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар": список
Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар", повідомила пресслужба Української кіноакадемії.
З поданих на розгляд стрічок обиратимуть претендента на нагороду в категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.
Цьогоріч в національному відборі беруть участь чотири фільми
- “Будинок Слово”. Нескінчений роман», режисер Тарас Томенко
- “Ля Палісіада”, режисер Філіп Сотниченко
- “Ми були рекрутами”, режисер Любомир Левицький
- “Мирні люди”, режисер Оксана Карпович
Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання для визначення кандидата. Засідання, на якому обиратимуть переможця відбору, заплановане на 9 вересня.
Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Опубліковано: 30 серпня 2024