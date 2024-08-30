Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар": список

Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар", повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

З поданих на розгляд стрічок обиратимуть претендента на нагороду в категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Цьогоріч в національному відборі беруть участь чотири фільми

“Будинок Слово”. Нескінчений роман», режисер Тарас Томенко

“Ля Палісіада”, режисер Філіп Сотниченко

“Ми були рекрутами”, режисер Любомир Левицький

“Мирні люди”, режисер Оксана Карпович

Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання для визначення кандидата. Засідання, на якому обиратимуть переможця відбору, заплановане на 9 вересня.

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences