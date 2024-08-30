Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар": список

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Ірина Маймур
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Які українські фільми змагатимуться за висування на "Оскар", повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

З поданих на розгляд стрічок обиратимуть претендента на нагороду в категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Цьогоріч в національному відборі беруть участь чотири фільми

  • “Будинок Слово”. Нескінчений роман», режисер Тарас Томенко

  • “Ля Палісіада”, режисер Філіп Сотниченко

  • “Ми були рекрутами”, режисер Любомир Левицький

  • “Мирні люди”, режисер Оксана Карпович

Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання для визначення кандидата. Засідання, на якому обиратимуть переможця відбору, заплановане на 9 вересня.

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

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Опубліковано: 30 серпня 2024
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