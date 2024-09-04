Куди піти у Києві 6-8 вересня: KyivBookFest, благодійний Кураж і Веган Вікенд

Протягом 6-8 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи гурту Nazva, виконавців Юлі Юріної, Cheev, Otoy, Веган Вікенд, фестивалі PesDay та Garden Beer Weekend, KyivBookFest, та маркети у Squat і Octo tower.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

6 вересня відбудеться концерт виконавця Cheev, автора хітів "Гарно так" та "Мрієшся", а 7-8 вересня на локації проходитиме Garden Beer Weekend на якому будуть: 15 крафтових пивоварень та більше 150 сортів пива в зеленому саду, 2 дні пивного лекторія від провідних експертів та українських пивоварів, смачненька кухня – українська, німецька, італійська, турецька, чеська, американська, грецька, а також 2 сцени з більше ніж 20-ма музикантами та відомими DJ.

Які ще події можна відвідати:

виставка українських митців

аркадії ігри на ретро автоматах

безліч настільного футболу, тенісу та баскетболу

поціновувачам PS та буде чим зайнятися

рet-friendly локація

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: V`yava в Саду Бажань на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 6 вересня о 18:00, 7-8 вересня з 13:00

6 вересня виступатимуть Einmusik в рамках завершення свого світового туру, Monastetiq та Kroft. 7 вересня зпалюватиме німецький дует Modeselektor.

А 8 вересня відбудеться концерт виконавців Otoy та Юля Юріна. На локації на вас чекатимуть смачні фудкорти, бари та запашна кава. На концерті ви почуєте відомі пісні Otoy – "Пащека", "Судоми", "Шукали вчора" та інші. Юля Юріна виконає пісні –"Каменярі","Голубочки", "Хто ти такий", "Візьми свої слова назад", "Ядерне літо" та інші.

Ціна: від 550 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 6 вересня з 16:00, 7 вересня з 18:00, 8 вересня з 19:00

До KyivBookFest долучиться більше 130 учасників. Протягом фестивалю відбудеться не лише книжковий ярмарок, а й понад 200 подій, зокрема, літературні зустрічі, презентації, автограф-сесії, поетичні читання, дитяча програма, а також музичні виступи від резидентів Культурного Десанту Orchestra 59 і Remez, "Братів Гадюкіних" і етно-рок гурт "Вій".

Повна програма за посиланням.

Ціна: на частину подій вхід вільний, на частину – донат

Де: Pochayna Event Hall, Gorodok Gallery

Коли: 6-8 вересня з 11:00

Субота

На події виступатимуть: Yevhenii Dubovyk Project, Денніс Аду, Yevhen Puhachov Quartet, Hyphen Dash Band, а також буде музичний перформанс від Андрія Бармалія та Олександра Явдика.

У лекторії вперше виступатимуть Володимир Завадюк та Акім Галімов. Літню серію Куражів завершать разом з зірковою алеєю та лідерами думок. А якщо ви не знайдете там те, що шукали – на вас чекатиме ретельно відібрана барахолка українських брендів, портрети за донат та тату-корнер.

Усі донати та прибуток передадуть на великий збір Куражу та Повернись Живим.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Garage на вулиці Межигірська, 82

Коли: 7-8 вересня з 11:00

На благодійному pet-friendly маркеті ви знайдете безліч корисних дрібничок для свого улюбленця, які можна буде і приміряти і пригоститися смачненьким. На події виступатиме комікиця Лана Чубаха, а музичними гостями на цей вечір стануть Alice Change та гурт Nazva.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 7 вересня з 11:00

На маркеті будуть: квіти, посуд, аксесуари, постільна білизна, декор для дому та свічки. Все це від українських брендів. Також на події ви зможете почути dj-сети від Kiptilov, а також з'їсти смачні хот-доги та випити у барі.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 7 вересня з 12:00

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 7 вересня з 10:30

Тут для домашніх улюбленців буде і червона доріжка, і вільний вигул з басейном, джакузі, пісочницями з гірками, і естетичний бранч, креативні фотозони, pes-шопінг, спа-процедури, собачі тусовки з новими знайомствами.

А для власників хвостатитиків підготували виступи топових стендап-коміків, фуд-корти, зона BBQ, маркет унікальних товарів, стильні лаунж-зони, українське кіно, йога з песиками, лекції та знайомства з заводчиками, велика дитяча зона з басейном та вечірні dj-сети.

Ціна: до 6 вересня – 150 гривень, з 7 вересня – 300 грн. Квитки.

Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А

Коли: 7-8 вересня з 12:00

На фестивалі на вас чекає фудкорт, маркет, тату за донат, настільний теніс, симулятор польоту на дроні, аукціони з Антоном Тимошенком та Василем Байдаком, показ фільмів та музичні виступи.

Організатори збирають мільйон гривень на ЗСУ. Всі зібрані кошти підуть на збір.

Ціна: 250-2000 грн. Квитки.

Де: Community Café + Community Garden, Кирилівська, 41

Коли: 7-8 вересня з 14:00

Неділя

На благодійному фестивалі та святкуванні 4 дня народження закладу КультМотив виступатимуть: Grisana, Bogdan Kuper, Nahaba band, Vishnyamusic, One witch. Також запалюватимуть Dj Аlinikuss та Vertuha. Крім того, на вас чекає особлива категорія selected, де ви зможете насолодитися виступами зовсім молодих, але талановитих артистів і зможете виступити самі, реєстрація відкрита за посилання.

Весь прибуток з квитків перерахують цього разу на збір для дядька українського артиста Богдана Купера на пікап для 106 бригади, 89 батальйону.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31 або Набережно-Хрещатицька 31/36

Коли: 8 вересня з 16:00

Фото: yevhenii_dubovyk, Nazva, bogdan kuper, vladcheev, Otoy, vintage_skrynka, Олександра Абдурашитова, Вініл-Експрес, Кожна тварина