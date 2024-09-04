В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки: як вона працюватиме

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Ірина Маймур
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В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг", – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Користувачі матимуть на платформі електронні кабінети і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень.

До того ж там можна буде укласти або розірвати договір онлайн. Платформу інтегрують з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, реалізація цього експериментального проєкту триватиме протягом двох років.

Фото: rupixen/Unsplas

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Опубліковано: 04 вересня 2024
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