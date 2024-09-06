Документальну виставу "Щоденник війни: Жінки" української мистникі покажуть у нью-йоркському театрі

19 вересня у Бруклінському центрі досліджень театру в Нью-Йорку покажуть документальна вистава "Щоденник війни: Жінки", яку створили на основі подкасту "Щоденники війни" української мисткині Дар'ї Коломієць.

Про це повідомила продюсерка Дар'я Коломієць.

Вона записала розмови з 41 жінкою, яка пережила досвід війни. А у виставі будуть показані щоденники Ірини Цибух, Олени Нікуліної, Юлії Кочетової, Тетяни Кузьменко, Анастасії Шевченко, Ольги Булкіної, Валерії Михайловської.

Їх читатимуть американські акторки Сюзанна Шадковскі, Аннабель Кеппер, Мерлінда Акінделе, Тесса Вайнланд, Агнес Енхтамір, Калі Сайкс та Татьєн Гендрікс-Теллефсен.

Режисеркою вистави стала американка Муза Герніс.

Всі кошти від показу вистав передадуть Добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри", який надає медичну допомогу на лінії фронту.