Три українські видання потрапили до міжнародного списку найкращих дитячих книжок IBBY 2024

50
Наталія Габрух
share share

Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People – IBBY) оголосила Почесний список найкращих дитячих книжок 2024 року. До нього увійшли три українські видання.

Перелік оприлюднили на сайті премії.

Список формують раз на два роки із письменників, ілюстраторів та перекладачів зі всього світу. Цьогорічний перелік налічує 189 осіб із 68 країн.

Три українські книжки, що увійшли до переліку:

  • українське видання книжки “Як знайти лева?” Рейчел Брайт з ілюстраціями Джима Філда у перекладі Ганни Яновської (видавництво “Ранок”);
  • книжка “Врятувати Тараса Шевченка” Олександра Гавроша (видавництво “Фоліо”);
  • книжка “Там, де блукають сни” Ростислава Попського (видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”).

Вручення дипломів відбулося 1 вересня 2024 року на Всесвітньому конгресі IBBY в Трієсті. Книги переможців будуть представлені на світових виставках у Швеції, Японії, Кореї, Франкфурті та Болоньї.

Фото: Українська правда. Життя

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 вересня 2024
share share
На Чернігівщині почали відновлювати одну з найдавніших садиб, яка перебуває у критичному стані На Чернігівщині почали відновлювати одну з найдавніших садиб, яка перебуває у критичному стані Садиба ювелірів на Андріївському узвозі перебуває під загрозою знищення: який вигляд вона має зараз Садиба ювелірів на Андріївському узвозі перебуває під загрозою знищення: який вигляд вона має зараз У Львові хочуть збудувати готель зі сквером та фонтаном: візуалізації У Львові хочуть збудувати готель зі сквером та фонтаном: візуалізації У Тернополі відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садок У Тернополі відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.