Три українські видання потрапили до міжнародного списку найкращих дитячих книжок IBBY 2024

Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People – IBBY) оголосила Почесний список найкращих дитячих книжок 2024 року. До нього увійшли три українські видання.

Перелік оприлюднили на сайті премії.

Список формують раз на два роки із письменників, ілюстраторів та перекладачів зі всього світу. Цьогорічний перелік налічує 189 осіб із 68 країн.

Три українські книжки, що увійшли до переліку:

українське видання книжки “Як знайти лева?” Рейчел Брайт з ілюстраціями Джима Філда у перекладі Ганни Яновської (видавництво “Ранок”);

книжка “Врятувати Тараса Шевченка” Олександра Гавроша (видавництво “Фоліо”);

книжка “Там, де блукають сни” Ростислава Попського (видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”).

Вручення дипломів відбулося 1 вересня 2024 року на Всесвітньому конгресі IBBY в Трієсті. Книги переможців будуть представлені на світових виставках у Швеції, Японії, Кореї, Франкфурті та Болоньї.

Фото: Українська правда. Життя