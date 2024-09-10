У застосунку “Дія” з’явилися три нові документи: які саме

У застосунку “Дія” з’явилися три нові документи — це свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У Дії вже працює Шлюб онлайн, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені”, — написав Михайло Федоров.

Також він додав, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.

“Паперові свідоцтва більше не треба шукати по різних папках у серванті — тепер вони завжди з вами в Дії. Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян”, — додав Михайло Федоров.

Щоб документи підтягнулися, потрібно оновити застосунок “Дія”.

Фото: Мінцифри