У застосунку “Дія” з’явилися три нові документи: які саме

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Наталія Габрух
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У застосунку “Дія” з’явилися три нові документи — це свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У Дії вже працює Шлюб онлайн, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені”, — написав Михайло Федоров.

Також він додав, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.

“Паперові свідоцтва більше не треба шукати по різних папках у серванті — тепер вони завжди з вами в Дії. Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян”, — додав Михайло Федоров.

Щоб документи підтягнулися, потрібно оновити застосунок “Дія”.

Фото: Мінцифри

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Опубліковано: 10 вересня 2024
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