У Львові хочуть створити віртуальну мапу поховань загиблих військових

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Ірина Маймур
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У Львові хочуть створити віртуальну мапу поховань загиблих військових.

Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, пише “Твоє місто”.

За його словами, ініціатива виникла у відповідь на численні звернення військових, які хочуть дізнатися, де поховані їхні побратими, оскільки вони не завжди мали можливість бути присутніми на похороні.

“Це важливо не лише для родичів, але й для побратимів та волонтерів, усіх небайдужих, які хочуть відвідати могили», – зазначив депутат.

Віртуальна карта буде доступна на сайті ЛМР і міститиме інформацію про місця поховань на Марсовому полі, а згодом і на інших цвинтарях. Шукати дані можна буде за прізвищем чи підрозділом. Окрім місця поховання, карта надаватиме доступ до біографічної інформації про загиблих Героїв.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що ця ініціатива буде реалізована за участі нового керівника Личаківського цвинтаря. Інформацію про поховання планують поширювати через візит-центри, включно з залізничним вокзалом. Також буде уніфіковано стандарти поховань на території громади.

Наразі на Личаківському цвинтарі триває будівництво візит-центру, де можна буде отримати всю необхідну інформацію про поховання, а працівники допомагатимуть відвідувачам. Очікується, що центр запрацює до кінця місяця.

Візуалізації: “Твоє місто”

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Опубліковано: 12 вересня 2024
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