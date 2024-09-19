“Бітлджюс Бітлджюс”, “Джокер”, “Редакція”: найочікуваніші фільми осені

Осінь – чи не найідеальніша пора року для проведення часу в кінотеатрах. І не лише тому, що погода сама наштовхує на думку сховатися від прохолоди та дощів у теплі кінозалів. А ще й завдяки репертуару кінотеатрів, адже восени на нас чекають довгоочікувані прем’єри як іноземних, так і українських хітів. Детальніше – в добірці БЖ.

Бітлджюс Бітлджюс

Дата виходу: 5 вересня

Режисер: Тім Бертон

В ролях: Дженна Ортега, Моніка Беллуччі, Вайнона Райдер

Бітлджюс повертається піля перерви в 36 років! Тепер Лідія Дітц веде ток-шоу про надприродне під назвою “Будинок із привидами”, продюсером якого є її бойфренд Рорі. Під час запису одного з епізодів Лідія бачить у залі привид Бітлджюса. Дочка Лідії Астрід натрапляє на горищі будинку загадковий макет міста і відкриває портал до потойбічного світу. Що ж, здається пустотливий привид вже готовий влаштувати новий хаос.

Граф Монте-Крісто

Дата виходу: 5 вересня

Режисери: Александр де Ла Пательер, Матьйо Делапорт

В ролях: П'єр Ніне, П'єрфранческо Фавіно, Оскар Лесаж

Екранізація однойменного роману Александра Дюми розповідає історію Едмона Дантеса, який стає жертвою змови. Його затримують прямо в день весілля за те, чого він не робив, і засуджують до довічного ув’язнення. Та через 14 років Едмонд тікає і повертається до Франції під новим ім’ям та з жагою помсти.

Види милосердя

Дата виходу: 12 вересня

Режисер: Йоргос Лантімос

В ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо

Абсурдистська сатира грецького режисера Йоргоса Лантімоса складається з трьох новел. Перша історія розповідає про чоловіка, який намагається взяти під контроль власне життя, але йому це погано вдається. У другій новелі офіцей поліції не вірить в те, що його дружина, яка повернулась після зникнення, є тією самою людиною. Третя частина – про жінку, яка шукає особливу людину з незвичайними здібностями, адже та має стати духовним лідером.

Самотні вовки

Дата виходу: 19 вересня

Режисер: Джон Воттс

В ролях: Бред Пітт, Джордж Клуні, Ґрант Геслов, Деде Гарднер

Головні герої психологічного трилеру – професійні “фіксери” або ж “чистильники”. Їхнє завдання полягає в тому, щоб прибирати сліди нещодавніх злочинів. Одного разу їх двох наймають на одне й те саме завдання і звичайна справа перетворюється на тотальний безлад.

Мегалополіс

Дата виходу: 26 вересня

Режисер: Френсіс Форд Коппола

В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель

В центрі епічного науково-фантастичного фільму – геніальний архітектор, який прагне перебудувати Нью-Йорк і перетворити його на столицю світу. Але йому заважає конкурент – мер міста, який не гребує будь-якими методами в своїй боротьбі. Цікаво, що сценарій фільму Коппола написав ще на початку 1980-х років, а окремі кадри для фільму було знято у 1990-х.

Джокер: Божевілля на двох

Дата виходу: 3 жовтня

Режисер: Тодд Філліпс

В ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц

Події психологічного трилеру розгортаються в Ґотемі навколо Артура Флека, який після подій першого фільму опиняється у психіатричній лікарні. Там він знайомиться з доктором Харлін Квінзел і закохується в неї. Ці почуття взаємні, адже коли прокурор Харві Дент порушує справу проти Артура через його попередні дії, Харлін робить все, аби вберегти Джокера.

Субстанція

Дата виходу: 10 жовтня

Режисерка: Коралі Фаржа

В ролях: Демі Мур, Маргарет Куоллі, Денніс Куейд

Суперзірка Елізабет Спаркл веде популярне фітнес-шоу і має прихильників по всьому світу. Та продюсер каналу не задоволений нею і вирішує знайти молодшу заміну Елізабет. Жінка засмучена й розлючена, та раптом в її житті з'являється таємнича обіцянка молодості – препарат “Субстанція”, що створює кращу версію людини. Відчайдушно бажаючи повернути своє втрачене життя Елізабет пристає на пропозицію, але ще не здогадується, що наслідки будуть катастрофічними.

Час жити

Дата виходу: 17 жовтня

Режисер: Джон Краулі

В ролях: Флоренс П'ю, Ендрю Гарфілд, Адам Джеймс

Романтична драма розгортається навколо персонажів Ендрю Гарфілда та Флоренс П'ю. Вона – перспективна шеф-кухарка Алмут. Одного дня вона випадково збиває на авто Тобіаса і ця мить назавжди змінює їхні життя – між Алмут і Тобіасом спалахує нестримний роман.

БожеВільні

Дата виходу: 17 жовтня

Режисер: Денис Тарасов

В ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Анастасія Пустовіт

Дія драми про каральну систему радянської психіатрії відбувається у 1970-х роках у Києві. Андрій Довженко нехтує загальноприйнятими нормами “що слухати і як вдягатися”. Він носить довге волосся, любить зарубіжний рок та говорить українською. Але оскільки окремої статті за це немає, Андрію вигадують діагноз та поміщають у психлікарню. Чоловік має лише два виходи: співпрацювати з системою чи розповісти світові правду про дисидентів, закатованих в цьому місці.

Веном: Останній танець

Дата виходу: 24 жовтня

Режисер: Келлі Марсел

В ролях: Том Гарді, Джуно Темпл, Ріс Іванс

Заключна супергеройська частина трилогії від Marvel зосередиться на спробі Едді Брока, журналіста-розслідувача, втекти разом з Веномом – симбіотом, який живе в цого тілі. За парочкою полюють вже два їхні світи.

Редакція

Дата виходу: 7 листопада

Режисер: Роман Бондарчук

У ролях: Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Олександр Шмаль, Василь Кухарський

Молодший співробітник краєзнавчого музею Юра – ідеаліст, який понад усе цінує справедливість в житті. В експедиції, куди герой вирушив на пошуки рідкісного ховраха, Юра випадково стає свідком підпалу лісу. Його фотографії бере місцева газета, де він і залишається працювати. Та з кожним новим редакційним завданням Юра починає розуміє, що реальність зовсім не така, як пишуть у газетах.

Гладіатор 2

Дата виходу: 14 листопада

Режисер: Рідлі Скотт

В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Конні Нільсен

У сиквелі оригінального фільму 2000 року на глядача чекають пригоди Луція, сина Луцилли, яку кохав гладіатор Максімус, та племінник давньоримського імператора Коммода. Хлопець зрікається імператорського титулу й тікає з дому, доки не стає гладіатором у Колізеї.

Назавжди-Назавжди

Дата виходу: 21 листопада

Режисерка: Анна Бурячкова

У головних ролях: Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар’я Жихарська

Дія фільму переносить глядача назад у кінець 1990-х до старшої школи. 15-річна Тоня переходить до нового учбового закладу, де вона невдовзі закохується і опиняється в бурхливому любовному трикутнику. Разом з тим Тоню переслідує її минуле, що ставить під загрозу нові стосунки та дружбу.

Wicked: Чародійка

Дата виходу: 21 листопада

Режисери: Стівен Долдрі, Джон М. Чу

В ролях: Аріана Гранде, Мішель Йєо, Джефф Голдблюм, Синтія Еріво

Фентезійний мюзикл з атмосферою країни Оз познайомить нас з двома відьмами: Ельфбабою з зеленою шкірою та привадбилвою Гліндою. Не важко вгадати, хто з них невдовзі стане злою. На екрані розгортатиметься історія дорослішання двох дівчат, їхнє суперництво у боротьбі за одного коханого, та з тиранією Чарівника.