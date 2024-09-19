“Бітлджюс Бітлджюс”, “Джокер”, “Редакція”: найочікуваніші фільми осені
Осінь – чи не найідеальніша пора року для проведення часу в кінотеатрах. І не лише тому, що погода сама наштовхує на думку сховатися від прохолоди та дощів у теплі кінозалів. А ще й завдяки репертуару кінотеатрів, адже восени на нас чекають довгоочікувані прем’єри як іноземних, так і українських хітів. Детальніше – в добірці БЖ.
Бітлджюс Бітлджюс
Дата виходу: 5 вересня
Режисер: Тім Бертон
В ролях: Дженна Ортега, Моніка Беллуччі, Вайнона Райдер
Бітлджюс повертається піля перерви в 36 років! Тепер Лідія Дітц веде ток-шоу про надприродне під назвою “Будинок із привидами”, продюсером якого є її бойфренд Рорі. Під час запису одного з епізодів Лідія бачить у залі привид Бітлджюса. Дочка Лідії Астрід натрапляє на горищі будинку загадковий макет міста і відкриває портал до потойбічного світу. Що ж, здається пустотливий привид вже готовий влаштувати новий хаос.
Граф Монте-Крісто
Дата виходу: 5 вересня
Режисери: Александр де Ла Пательер, Матьйо Делапорт
В ролях: П'єр Ніне, П'єрфранческо Фавіно, Оскар Лесаж
Екранізація однойменного роману Александра Дюми розповідає історію Едмона Дантеса, який стає жертвою змови. Його затримують прямо в день весілля за те, чого він не робив, і засуджують до довічного ув’язнення. Та через 14 років Едмонд тікає і повертається до Франції під новим ім’ям та з жагою помсти.
Види милосердя
Дата виходу: 12 вересня
Режисер: Йоргос Лантімос
В ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо
Абсурдистська сатира грецького режисера Йоргоса Лантімоса складається з трьох новел. Перша історія розповідає про чоловіка, який намагається взяти під контроль власне життя, але йому це погано вдається. У другій новелі офіцей поліції не вірить в те, що його дружина, яка повернулась після зникнення, є тією самою людиною. Третя частина – про жінку, яка шукає особливу людину з незвичайними здібностями, адже та має стати духовним лідером.
Самотні вовки
Дата виходу: 19 вересня
Режисер: Джон Воттс
В ролях: Бред Пітт, Джордж Клуні, Ґрант Геслов, Деде Гарднер
Головні герої психологічного трилеру – професійні “фіксери” або ж “чистильники”. Їхнє завдання полягає в тому, щоб прибирати сліди нещодавніх злочинів. Одного разу їх двох наймають на одне й те саме завдання і звичайна справа перетворюється на тотальний безлад.
Мегалополіс
Дата виходу: 26 вересня
Режисер: Френсіс Форд Коппола
В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель
В центрі епічного науково-фантастичного фільму – геніальний архітектор, який прагне перебудувати Нью-Йорк і перетворити його на столицю світу. Але йому заважає конкурент – мер міста, який не гребує будь-якими методами в своїй боротьбі. Цікаво, що сценарій фільму Коппола написав ще на початку 1980-х років, а окремі кадри для фільму було знято у 1990-х.
Джокер: Божевілля на двох
Дата виходу: 3 жовтня
Режисер: Тодд Філліпс
В ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц
Події психологічного трилеру розгортаються в Ґотемі навколо Артура Флека, який після подій першого фільму опиняється у психіатричній лікарні. Там він знайомиться з доктором Харлін Квінзел і закохується в неї. Ці почуття взаємні, адже коли прокурор Харві Дент порушує справу проти Артура через його попередні дії, Харлін робить все, аби вберегти Джокера.
Субстанція
Дата виходу: 10 жовтня
Режисерка: Коралі Фаржа
В ролях: Демі Мур, Маргарет Куоллі, Денніс Куейд
Суперзірка Елізабет Спаркл веде популярне фітнес-шоу і має прихильників по всьому світу. Та продюсер каналу не задоволений нею і вирішує знайти молодшу заміну Елізабет. Жінка засмучена й розлючена, та раптом в її житті з'являється таємнича обіцянка молодості – препарат “Субстанція”, що створює кращу версію людини. Відчайдушно бажаючи повернути своє втрачене життя Елізабет пристає на пропозицію, але ще не здогадується, що наслідки будуть катастрофічними.
Час жити
Дата виходу: 17 жовтня
Режисер: Джон Краулі
В ролях: Флоренс П'ю, Ендрю Гарфілд, Адам Джеймс
Романтична драма розгортається навколо персонажів Ендрю Гарфілда та Флоренс П'ю. Вона – перспективна шеф-кухарка Алмут. Одного дня вона випадково збиває на авто Тобіаса і ця мить назавжди змінює їхні життя – між Алмут і Тобіасом спалахує нестримний роман.
БожеВільні
Дата виходу: 17 жовтня
Режисер: Денис Тарасов
В ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Анастасія Пустовіт
Дія драми про каральну систему радянської психіатрії відбувається у 1970-х роках у Києві. Андрій Довженко нехтує загальноприйнятими нормами “що слухати і як вдягатися”. Він носить довге волосся, любить зарубіжний рок та говорить українською. Але оскільки окремої статті за це немає, Андрію вигадують діагноз та поміщають у психлікарню. Чоловік має лише два виходи: співпрацювати з системою чи розповісти світові правду про дисидентів, закатованих в цьому місці.
Веном: Останній танець
Дата виходу: 24 жовтня
Режисер: Келлі Марсел
В ролях: Том Гарді, Джуно Темпл, Ріс Іванс
Заключна супергеройська частина трилогії від Marvel зосередиться на спробі Едді Брока, журналіста-розслідувача, втекти разом з Веномом – симбіотом, який живе в цого тілі. За парочкою полюють вже два їхні світи.
Редакція
Дата виходу: 7 листопада
Режисер: Роман Бондарчук
У ролях: Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Олександр Шмаль, Василь Кухарський
Молодший співробітник краєзнавчого музею Юра – ідеаліст, який понад усе цінує справедливість в житті. В експедиції, куди герой вирушив на пошуки рідкісного ховраха, Юра випадково стає свідком підпалу лісу. Його фотографії бере місцева газета, де він і залишається працювати. Та з кожним новим редакційним завданням Юра починає розуміє, що реальність зовсім не така, як пишуть у газетах.
Гладіатор 2
Дата виходу: 14 листопада
Режисер: Рідлі Скотт
В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Конні Нільсен
У сиквелі оригінального фільму 2000 року на глядача чекають пригоди Луція, сина Луцилли, яку кохав гладіатор Максімус, та племінник давньоримського імператора Коммода. Хлопець зрікається імператорського титулу й тікає з дому, доки не стає гладіатором у Колізеї.
Назавжди-Назавжди
Дата виходу: 21 листопада
Режисерка: Анна Бурячкова
У головних ролях: Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар’я Жихарська
Дія фільму переносить глядача назад у кінець 1990-х до старшої школи. 15-річна Тоня переходить до нового учбового закладу, де вона невдовзі закохується і опиняється в бурхливому любовному трикутнику. Разом з тим Тоню переслідує її минуле, що ставить під загрозу нові стосунки та дружбу.
Wicked: Чародійка
Дата виходу: 21 листопада
Режисери: Стівен Долдрі, Джон М. Чу
В ролях: Аріана Гранде, Мішель Йєо, Джефф Голдблюм, Синтія Еріво
Фентезійний мюзикл з атмосферою країни Оз познайомить нас з двома відьмами: Ельфбабою з зеленою шкірою та привадбилвою Гліндою. Не важко вгадати, хто з них невдовзі стане злою. На екрані розгортатиметься історія дорослішання двох дівчат, їхнє суперництво у боротьбі за одного коханого, та з тиранією Чарівника.
Бонус: Восени на екран Будинку кіно повернуться знакові фільми, такі як перша частина “Поліцейської академії” з синхронною озвучкою наживо, “Страсті Жанни д’Арк” Карла Теодора Драйєра та “Генерал” Бастера Кітона. Всі фільми демонструватимуться з оригінальної плівки з кінопроєктора. Дати показів будуть оголошені на сторінці організатора – компанії Kinove. Крім того не пропустіть вже 8-й “Київський тиждень критики”, який відбудеться 17-23 жовтня, та 53-й кінофестиваль “Молодість”, що пройде з 26 жовтня по 3 листопада.