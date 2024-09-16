Найкращі серіали 2024: оголосили переможців премії “Еммі”
У Лос-Анджелесі відбулася 76-та церемонія вручення телевізійної премії “Еммі”.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Фаворитом став серіал “Шьоґун” — він одержав рекордні 18 статуеток. Новий сезон серіалу “Ведмідь” отримав 11 перемог та оновив власний рекорд. Найкращим комедійним серіалом став “Хитрощі, а найкращим мінісеріалом — “Оленя”.
Список переможців премії “Еммі”:
- Найкращий драматичний серіал: “Шьоґун”
- Найкращий комедійний серіал: “Хитрощі”
- Найкраща акторка у драматичному серіалі: Анна Саваї, “Шьоґун”
- Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада, “Шьоґун”
- Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт, “Хитрощі”
- Найкращий актор у комедійному серіалі: Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі: Біллі Крудап, “Ранкове шоу”
- Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі: Елізабет Дебікі, “Корона”
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак, “Ведмідь”
- Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі: Ліза Колон-Зайас, “Ведмідь”
- Найкращий мінісеріал: “Оленя”
- Найкраща акторка у мінісеріалі: Джоді Фостер, “Справжній детектив: Нічна країна”
- Найкращий актор у мінісеріалі: Річард Гедд, “Оленя”
Фото: Los Angeles Times
Опубліковано: 16 вересня 2024