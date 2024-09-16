Найкращі серіали 2024: оголосили переможців премії “Еммі”

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Наталія Габрух
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У Лос-Анджелесі відбулася 76-та церемонія вручення телевізійної премії “Еммі”.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Фаворитом став серіал “Шьоґун” — він одержав рекордні 18 статуеток. Новий сезон серіалу “Ведмідь” отримав 11 перемог та оновив власний рекорд. Найкращим комедійним серіалом став “Хитрощі, а найкращим мінісеріалом — “Оленя”.

Список переможців премії “Еммі”:

  • Найкращий драматичний серіал: “Шьоґун”
  • Найкращий комедійний серіал: “Хитрощі”
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі: Анна Саваї, “Шьоґун”
  • Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада, “Шьоґун”
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт, “Хитрощі”
  • Найкращий актор у комедійному серіалі: Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”
  • Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі: Біллі Крудап, “Ранкове шоу”
  • Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі: Елізабет Дебікі, “Корона”
  • Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак, “Ведмідь”
  • Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі: Ліза Колон-Зайас, “Ведмідь”
  • Найкращий мінісеріал: “Оленя”
  • Найкраща акторка у мінісеріалі: Джоді Фостер, “Справжній детектив: Нічна країна”
  • Найкращий актор у мінісеріалі: Річард Гедд, “Оленя”

Фото: Los Angeles Times

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Опубліковано: 16 вересня 2024
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