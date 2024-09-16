На Харківщині будують 6 підземних шкіл та розробляють проєкти ще 16

На Харківщині триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Зокрема у Харківському районі в посиленому режимі триває будівництво підземної школи на 300 учнів. Роботи планують завершити до листопада. Там зможуть також переховуватися під час повітряних тривог місцеві жителі.

“Дана підземна школа має стати однією із найбільш захищених у Харківській області, адже цей об’єкт важкий з точки зору інженерії, будівництва. Багато замовлених деталей, нюансів, інклюзії, ліфти, енергетика, електрика, автономність, яка не на поверхні, а саме у сховищі”, — зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також у Близнюківській громаді будують підземну школу, яка зможе вмістити більш як 1000 дітей. Нині підрядники завершують роботи з риття котловану.

В Лозівській громаді підрядники продовжують риття котловану, але не вкладаються в поставлені терміни.

“Або підрядники будуть нарощувати темпи, або будемо ініціювати розірвання договорів”, — заявив Синєгубов.

Фото: Харківська ОВА, Ігор Терехов