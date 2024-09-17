Київрада планує викупити землі заповідника "Протасів яр": з якою метою

Київська міська рада ініціює процес викупу земельних ділянок, які увійшли до заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного.

Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Відповідний проєкт рішення Київради вже зареєстрований та буде винесений на найближче пленарне засідання Київради спільно із проєктами рішень Київради, які просить підтримати громада.

Раніше, на вимогу громади Протасового яру "Захистимо Протасів Яр" Київрада розпочала переговорний процес із власником земельних ділянок ТОВ "Протасів яр". За словами Бондаренка, переговорний процес зайшов у глухий кут – намагання власників використати земельні ділянки у Протасовому яру під навіть часткову забудову не сприйметься ані громадою, ані міською владою.

У той же час, земельна ділянка була продана ще 20 років тому і власник, у разі її вилучення, має право на відповідне відшкодування. Питання викупу порушували представники громади "Протасового яру", а нещодавно його підтримав і власник земельних ділянок.

"Відтак, ми очікуємо і припинення оскарження з боку ТОВ "Протасів яр" рішення про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного. Покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету міста Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціна викупу буде визначена за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорі", – запевнив Бондаренко.

Раніше ми писали, що депутати Київради схвалили рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".

Боротьба за збереження зеленої зони Протасового Яру тривала декілька років. Фірма "Дайтона Груп" планувала на території урочища будівництво ЖК Tourbillon з трьома 40-поверхівками. У 2019 році на місці забудови місцеві мешканці та активісти своїми автомобілями перекривали доступ техніці забудовника.

У липні 2020 року Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а в жовтні того ж року суд скасував дозвіл на будівництво ЖК в урочищі.

А в січні 2022 року міський голова Віталій Кличко повідомив, що влада міста розпочала роботу над створенням ландшафтного заказника.

Фото: "Захистимо Протасів Яр", Володимир Бондаренко