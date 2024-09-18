Куди піти у Києві 20-22 вересня: фестиваль Вулична їжа, БукФест та безбар’єрний марафон на ВДНГ

Протягом 20-22 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи гуртів ТНМК і Тартак, фестиваль Вуличної їжі, Букфест, Подільський шук, виставка "Кола Сільваші", театральний фестиваль, вечірки у Closer та Куренях.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

20 вересня відбудеться акустичний концерт "Тонка" — це київський intelligent-pop проєкт. Також у цей день виступатиме Yarima – представниця української R&B сцени. 21 вересня для вас запалюватимуть техно-продюсери Marc Romboy та Robert Babicz. 22 вересня на локації виступатиме гурт ТНМК, повернувшись із благодійного туру по США та Канаді. На концерті прозвучать нові композиції з крайнього альбому “Ватра black” — пісні, що вже привернули увагу своїми трушними "танківськими" текстами та звучанням. Також не обійдеться без найвідоміших хітів: "Гранули", "По барабану", "Зроби мені хіп-хоп" та інших.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 20 вересня 18:00, 21 вересня 14:00, 22 вересня 17:00

20 вересня за пультом буде iO (Mulen) b2b Cheise — тандем, відомий своїм фірмовим звучанням, Shtenge — майстер гіпнотичного хаусу та Valeri Cassi — амбасадорка атмосферних сетів. 21 на вас чекає виступ іспанського проєкту Monkey Brothers. З ними запалюватимуть T.Fain b2b Copaq та Kroft. 22 вересня виступатиме Cape Cod — це коктейль мелодійних та атмосферних композицій з вокальними партіями, і цей проєкт здобув популярність як в Україні, так і за її межами. Гармонійну музичну підтримку сольного концерту забезпечать Ksenia Palfy та Ksena з діджей-сетами.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 20-22 вересня з 16:00

На театральному фестивалі "Сім" протягом семи днів глядачі матимуть можливість насолоджуватися виставами просто неба — від класичних творів до експериментальних перформансів.

Що у програмі:

19 вересня — "Тренди Твіттера". Дикий театр

20 вересня — "Тореодори з Васюківки". Театр юного глядача

21 вересня 18:00 — "Шафа". Freedom Ballet

22 вересня — "Веселка на Салтівці". Альтернативний незалежний театр "Нафта" (Харків)

Ціна: від 777 грн. Квитки

Де: UNIT.City, вул. Дорогожицька, 3

Коли: 16-22 вересня з 18:00

Фото: Юрій Стефаняк

Проєкт "Кола Сільваші" — велика музейна ретроспектива, присвячена творчості та непересічній особистості одного з головних українських митців другої половини ХХ — початку ХХІ століть.

Перша музейна ретроспектива Тіберія Сільваші представляє його практики у розвитку: у різних контекстах, медіа, та з проєктами, що змінювалися або не були реалізовані. Разом із творами Сільваші на пʼятьох поверхах Українського Дому представлені роботи більш ніж 90 авторів.

Експозиція знайомить українського глядача з творчим доробком та непересічною особистістю художника, чия роль в історії сучасного українського мистецтва і сьогодні залишається однією з головних. У рамках виставки відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перфоманси митців і мисткинь, концерти, читання, публічні дискусії та інші події.

Ціна: 50-100 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 27 жовтня з 11:00

Театр "Тремтить" покаже моновиставу "Живий", яка є історичною трагедією за уривками з біографії Василя Стуса.

Ціна: від 318 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 20 вересня 20:00

Субота

На вас чекає понад 40 фуд точок з вуличною їжею, велика кавова локація – капінги, кавові змагання, дегустації, локальні обсмажчики, коктейлі на будь-який смак, дитяча зона, благодійні ініціативи, pet-friendly локація та виступи артистів. 21 вересня виступатимуть Кажанна та Enleo, а 22 вересня – український неосоул гурт Adam. Також 21 вересня о 15:30 відбудеться поетичний перформанс від Дар’ї Лісіч.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського, 1а

Коли: 21-22 вересня з 12:00

За музичне наповнення третього заходу із серії Перлини Сезону візьмуться сам Роман Кримський та його гість з Нідерландів — Human Space Machine, який є частиною голландського лейбла та формації артистів De Lichtig разом із Eversines та, наприклад, Nathan Kofi.

Ціна: від 350 грн. Тільки готівкою на вході

Де: Closer, Нижньоюрківська, 31

Коли: 21 вересня з 16:00

Долучитися до марафону 21-22 вересня можуть люди з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, батьки з дітьми у візочках, вагітні, бігуни з домашніми тваринами, люди старшого віку та всі охочі. Мета події — дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів.

До участі запрошують як досвідчених бігунів, так і тих, хто бігтиме вперше. Локація марафону і траси будуть спеціально обладнані для всіх представників маломобільних груп населення. Реєстрація здійснюється через застосунок RaceNext. Охочі долучитися до марафону можуть вибрати дистанцію 5 км, 10 км, 21 км, 42 км та забіги для дітей на 500 та 100 метрів.

Ціна: від 300 грн. Реєстрація

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 21-22 вересня 14:00

На концерті прозвучать усі 15 треків з альбому "Музичний Лист Щастя" та деякі хіти з перших двох альбомів, які були створені колишніми колегами – "Нашеліто", "Стільникове Кохання", "Я Не Хочу", "Хулігани" та інші.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Коли: 21 вересня 19:00

Фестиваль сучасної книги "БукФест" – це книжковий ярмарок з сучасними виданнями та їх авторами, а також з презентаціями нових творів.

Ціна: вхід вільний

Де: Даринок, вул. Якова Гніздовського, 1а

Коли: 21-22 вересня 12:00

Неділя

На події буде великий ярмарок, зустрічі з однодумцями та гарна музика. Зібрані гроші підуть на потреби БО "Волонтерська Оптична лабораторія", волонтерської організації, що безкоштовно ремонтує військовим дрони та оптику.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 22 вересня 12:00

На вас чекає благодійний маркет, презентація гри Флірт Калина, концерт від Романа Муленко, Катерини Артеменко та Євгенія Дубовика та традиційні бешкетні танці від Капела Збитень.

За виручені кошти планують купити два старлінка артилерійській батареї 241 ОБрТрО.

Ціна: вільний донат

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17б

Коли: 22 вересня 14:00

На святковому вечорі, присвяченому ювілею мисткині буде виставка картин та світлин Алли Горської, презентація нових проєктів "Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького" та спеціальні гості — митці-шістдесятники та сучасники Алли Горської, які поділяться своїми спогадами та історіями.

Ціна: вільний донат, реєстрація за посиланням

Де: "Сенс", Хрещатик, 34

Коли: 22 вересня 17:00

Фото: Подільський Шук, ТНМК, Капела Збитень, Cape Cod, Human Space Machine, Тартак, ТЮГ, facebook/Ukrainian Museum of Contemporary Art