В Ірпені на місці закинутого табору збудують містечко для соціально вразливих сімей з дітьми.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Інноваційне містечко облаштують на території закинутого дитячого табору “Ясний”.

Проєкт передбачає встановлення й обладнання понад двадцяти модульних будинків для родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, реабілітаційні центри для дітей та підлітків з інвалідністю, соціальний гуртожиток для підлітків-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також будинки для проживання патронатних і прийомних родин.

Окрема увага буде приділятися родинам з дітьми, які повернулися з тимчасово окупованих територій і були повернуті з росії, дітям ветеранів та дітям, які втратили одного з батьків у війні проти рф.

На території колишнього санаторію також зведуть інтегрований інклюзивний спортивно-ігровий майданчик.

Фото: скриншот з відео Олександра Маркушина