В Ірпені на місці закинутого табору збудують містечко для соціально вразливих сімей з дітьми
В Ірпені на місці закинутого табору збудують містечко для соціально вразливих сімей з дітьми.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Інноваційне містечко облаштують на території закинутого дитячого табору “Ясний”.
Проєкт передбачає встановлення й обладнання понад двадцяти модульних будинків для родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, реабілітаційні центри для дітей та підлітків з інвалідністю, соціальний гуртожиток для підлітків-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також будинки для проживання патронатних і прийомних родин.
Окрема увага буде приділятися родинам з дітьми, які повернулися з тимчасово окупованих територій і були повернуті з росії, дітям ветеранів та дітям, які втратили одного з батьків у війні проти рф.
На території колишнього санаторію також зведуть інтегрований інклюзивний спортивно-ігровий майданчик.
Фото: скриншот з відео Олександра Маркушина