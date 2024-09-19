В Ірпені на місці закинутого табору збудують містечко для соціально вразливих сімей з дітьми

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Ірина Маймур
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В Ірпені на місці закинутого табору збудують містечко для соціально вразливих сімей з дітьми.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Інноваційне містечко облаштують на території закинутого дитячого табору “Ясний”.

Проєкт передбачає встановлення й обладнання понад двадцяти модульних будинків для родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, реабілітаційні центри для дітей та підлітків з інвалідністю, соціальний гуртожиток для підлітків-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також будинки для проживання патронатних і прийомних родин.

Окрема увага буде приділятися родинам з дітьми, які повернулися з тимчасово окупованих територій і були повернуті з росії, дітям ветеранів та дітям, які втратили одного з батьків у війні проти рф.

На території колишнього санаторію також зведуть інтегрований інклюзивний спортивно-ігровий майданчик.

Фото: скриншот з відео Олександра Маркушина

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Опубліковано: 19 вересня 2024
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