Польща висунула на “Оскар” фільм про українську родину на початку повномасштабної війни

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Наталія Габрух
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На 97-й премії “Оскар” Польщу в категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” представлятиме фільм “Під вулканом”. Це стрічка Даміана Коцура, що розповідає про українську сім'ю під час початку повномасштабного вторгнення.

Про це оголосив Польський інститут кіномистецтва.

У центрі сюжету — українська родина Коваленків, яка відпочиває на іспанському острові Тенеріфе. Їхню безтурботну відпустку перериває російське вторгнення в Україну. За одну ніч вони стають біженцями.

Сценарій фільму “Під вулканом” написали Даміан Коцур та Марта Конажевська. Головні ролі зіграли українські актори та акторки Анастасія Карпенко (“Як там Катя?”, “Я і Фелікс”), Роман Луцький (“Відблиск”, “Сторожова застава”), Софія Березовська та Федір Пугачов.

“Я зняв фільм про те, що вважаю важливим і що може стосуватися всіх нас. Як Людина, яка повинна мати емпатію, я зняв фільм про людей, яких ми не можемо забути, і це не лише українці”, — зазначив режисер.

Прем'єра фільму “Під вулканом” відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. А 23 вересня стрічка відкриє Польський фестиваль повнометражного кіно у місті Гдиня.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 21 вересня 2024
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