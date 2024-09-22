На Львівщині з’являться три нові туристичні маршрути: де вони проходитимуть

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Наталія Габрух
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Цьогоріч у Львівській області з’являться три нові туристичні маршрути.

Про це повідомили в Управлінні туризму та курортів Львівської ОДА.

Два маршрути розташовані у Карпатському регіоні, а один на території Золочівської громади з частковим проходженням у Національному природному парку “Північне Поділля”.

  • Перший маршрут — туристичний шлях №15 проходитиме Верхами Верховинського Вододільного хребта. Загальна протяжність маршруту понад 40 км. Стартувати буде з села Сянки та прямуватиме Вододільних хребтом до гори Пікуй. Похід маршрутом можна буде звести до одного дня;
  • Другий маршрут — “Трускавець - Орів”, якому присвоєно номер 506. Атракційним елементом цього маршруту стане вітрова електростанція. Протяжність маршруту близько 15 км;
  • Третій маршрут — “Стежками героїв” протяжністю в понад 10 км буде промарковано на Золочівщині під номером 4906. Це буде історично – патріотичний туристичний шлях, який розповідатиме про історію повстанського руху. Можна буде оглянути природні краєвиди Подільської височини та низькогірного пасма Вороняки, а також відновлені криївки і могили повстанців.

Фото: pixabay.com

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Опубліковано: 22 вересня 2024
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