На Київщині відкрили другу в Україні благодійну ветеринарну клініку: які послуги там надають

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Наталія Габрух
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В Ірпені на Київщині відкрилася друга в Україні благодійна ветеринарна клініка.

Про це повідомляє в Ірпінська міська рада.

Це повноцінна клініка з кваліфікованим персоналом, де волонтери, опікуни тварин, люди вразливих категорій та просто небайдужі містяни зможуть безоплатно отримати медичну допомогу для улюбленців. Серед послуг клініки: лікування, вакцинація, стерилізація та інші маніпуляції.

Нова клініка розташована на вулиці Миколи Сингаївського, 2м. Це — спільний проєкт Українського фонду ветеринарної медицини (UVMF) та міжнародної зоозахисної організації FOUR PAWS.

Першу Благодійну ветеринарну клініку відкрили місяць тому у Запоріжжі.

Фото: Ірпінська міська рада

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Опубліковано: 23 вересня 2024
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