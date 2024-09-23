На Київщині відкрили другу в Україні благодійну ветеринарну клініку: які послуги там надають

В Ірпені на Київщині відкрилася друга в Україні благодійна ветеринарна клініка.

Про це повідомляє в Ірпінська міська рада.

Це повноцінна клініка з кваліфікованим персоналом, де волонтери, опікуни тварин, люди вразливих категорій та просто небайдужі містяни зможуть безоплатно отримати медичну допомогу для улюбленців. Серед послуг клініки: лікування, вакцинація, стерилізація та інші маніпуляції.

Нова клініка розташована на вулиці Миколи Сингаївського, 2м. Це — спільний проєкт Українського фонду ветеринарної медицини (UVMF) та міжнародної зоозахисної організації FOUR PAWS.

Першу Благодійну ветеринарну клініку відкрили місяць тому у Запоріжжі.

Фото: Ірпінська міська рада