Авіакомпанія “Нової пошти” виконала перший рейс на власному літаку: що відомо

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Наталія Габрух
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Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA (“Нова пошта”), здійснила перший міжнародний рейс на власному літаку Boeing.

Про це повідомила прес-секретар групи компаній Nova Ольга Бабуріна.

“Авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший рейс на власному літаку Боїнг 737-800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA”, — написала Ольга Бабуріна.

За її словами, це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків введення літака до сертифікату експлуатанта авіакомпанії Supernova Airlines Державіаслужбою України.

Авіакомпанія планує розпочати регулярну комерційну експлуатацію літака в зимовому сезоні 2024-2025 року.

Фото: Ольга Бабуріна

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Опубліковано: 23 вересня 2024
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