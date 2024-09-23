Авіакомпанія “Нової пошти” виконала перший рейс на власному літаку: що відомо
Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA (“Нова пошта”), здійснила перший міжнародний рейс на власному літаку Boeing.
Про це повідомила прес-секретар групи компаній Nova Ольга Бабуріна.
“Авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший рейс на власному літаку Боїнг 737-800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA”, — написала Ольга Бабуріна.
За її словами, це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків введення літака до сертифікату експлуатанта авіакомпанії Supernova Airlines Державіаслужбою України.
Авіакомпанія планує розпочати регулярну комерційну експлуатацію літака в зимовому сезоні 2024-2025 року.
Фото: Ольга Бабуріна
Опубліковано: 23 вересня 2024
Хмарочос у вигляді тризуба, яйце на Дніпрі: 8 дивних будівель, які хотіли збудувати у Києві Львів увійшов до шорт-листа престижного європейського туристичного конкурсу Під час вистави української мистникі у нью-йоркському театрі зібрали 11 тисяч доларів для "Госпітальєрів" Україна отримала ще 27 тисяч книжок від британських видавництв: їх передадуть бібліотекам