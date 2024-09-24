У США вийде друком книга українського військового та письменника Артема Чеха "Хто ти такий?"

Американське видавництво Seven Stories Press випустить англомовний переклад роману "Хто ти такий" (Rock, Paper, Grenade) письменника та військового Артема Чеха.

Про це пише Pen Ukraine.

Переклад книжки на англійську виконали Олена Дженнінгс та Оксана Розенблюм. Роман має вийти друком 2025 року.

Роман "Хто ти такий?" вийшов друком у 2021 році – це майже автобіографічна історія, в якій автор переосмислює 90-ті та своє дитинство в них. Також роман переміг на літературній премії Книга року ВВС-2021 у номінації Книга року. Також за мотивами книги у 2022 року був знятий драматичний фільм "Я і Фелікс" режисеркою Іриною Цілик. Роль Фелікса у фільмі зіграв український письменник та поет Юрій Іздрик.

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