ЄС змінює правила перетину кордону: Що чекає українців

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Наталія Габрух
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З 10 листопада Євросоюз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє урядовий портал.

На кордоні ЄС запроваджують нову систему ESS (Entry/Exit System). Вона автоматично фіксуватиме виїзди та в'їзди усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу. При цьому сам безвіз для громадян України залишається чинним.

Починаючи з 10 листопада, під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя для ідентифікації. Їх система зберігатиме три роки. Якщо людина відмовляється від біометрії, тоді їй відмовлять у в’їзді.

Штампів у паспорті більше не ставитимуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Згодом при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії. Там залишиться традиційна процедура проставлення штампів.

Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Зазначається, що впровадження таких змін спростить перетин кордону, посилить безпеку за допомогою біометричних документів, запобігатиме використанню підроблених паспортів та протидіятиме нелегальній міграції.

Фото: Getty Images

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Опубліковано: 24 вересня 2024
ЄС подорож
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