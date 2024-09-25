В тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня: що слухають українці
24 вересня в тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня.
Зазвичай в українських музичних трендах YouTube можна побачити кілька пісень російських виконавців. Проте, станом на 24 вересня, в топ-30 пісень не було жодного треку артистів з країни-агресорки.
Слід зазначити, що за останній час випадків, коли у вкладці “Популярне” відбувалося подібне, було лише два: 7 листопада 2023 року і 24 вересня 2024 року.
Топ-10 пісень у трендах YouTube:
Osty, Klavdia Petrivna – Не Лякай
YAKTAK – Ендорфін
Teddy Swims – Bad Dreams
Океан Ельзи – Мукачево
Klavdia Petrivna – Знайди мене
100лиця – На пафосі
DIBROVA – Одна на все життя
Klavdia Petrivna – Їде дах
Linkin Park – The Emptiness Machine
Тіна Кароль – Що ти наробила
Фото: Pexels
Опубліковано: 25 вересня 2024