В тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня: що слухають українці

24 вересня в тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня.

Зазвичай в українських музичних трендах YouTube можна побачити кілька пісень російських виконавців. Проте, станом на 24 вересня, в топ-30 пісень не було жодного треку артистів з країни-агресорки.

Слід зазначити, що за останній час випадків, коли у вкладці “Популярне” відбувалося подібне, було лише два: 7 листопада 2023 року і 24 вересня 2024 року.

Топ-10 пісень у трендах YouTube:

Osty, Klavdia Petrivna – Не Лякай

YAKTAK – Ендорфін

Teddy Swims – Bad Dreams

Океан Ельзи – Мукачево

Klavdia Petrivna – Знайди мене

100лиця – На пафосі

DIBROVA – Одна на все життя

Klavdia Petrivna – Їде дах

Linkin Park – The Emptiness Machine

Тіна Кароль – Що ти наробила

Фото: Pexels