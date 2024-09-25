На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк: створять понад 2000 робочих місць
На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк “Калуш Продакшен”. Це дасть змогу створити близько 2000 робочих місць.
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Ініціатором створення парку виступило ТОВ “Хімзавод Калуш”. На виробничих потужностях парку планують виробляти хімічні речовини, меблі, металеві вироби, неметалеву мінеральну продукцію, папір та гумові і пластмасові вироби.
Проєкт також передбачає розвиток інфраструктури, що сприятиме залученню інвесторів та стимулюватиме економічне зростання в регіоні.
Індустріальний парк стане частиною урядової економічної політики “Зроблено в Україні”, спрямованої на залучення інвестицій та розвиток регіонів.
Наразі до Реєстру індустріальних парків України внесено вже 92 об’єкти. На розвиток цієї програми у державному бюджеті на 2024 рік передбачено 1 мільярд гривень.
Фото: “Фіртка”