Міноборони розробить новий одяг для військових за їхніми запитами: який саме

Міноборони України розробить новий одяг для військових за їхніми запитами.

Про це повідомляють у відомстві.

Таке рішення ухвалили після опитування, проведеного серед українських військовослужбовців у липні-серпні.

Планують розробити штани з наколінниками, бейсболки та підсумки для турнікетів і планшетів.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, потреба в таких речах практично повністю забезпечена завдяки сформованим складським запасам, однак Міноборони планує врахувати побажання військових для вдосконалення екіпіровки.

Військові також висловили потребу в демісезонних куртках, одномісних індивідуальних наметах, тактичних кросівках та інших предметах, необхідних для ефективного виконання бойових завдань.

Фото: “Бомок”