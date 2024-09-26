Міноборони розробить новий одяг для військових за їхніми запитами: який саме

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Ірина Маймур
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Міноборони України розробить новий одяг для військових за їхніми запитами.

Про це повідомляють у відомстві.

Таке рішення ухвалили після опитування, проведеного серед українських військовослужбовців у липні-серпні.

Планують розробити штани з наколінниками, бейсболки та підсумки для турнікетів і планшетів.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, потреба в таких речах практично повністю забезпечена завдяки сформованим складським запасам, однак Міноборони планує врахувати побажання військових для вдосконалення екіпіровки.

Військові також висловили потребу в демісезонних куртках, одномісних індивідуальних наметах, тактичних кросівках та інших предметах, необхідних для ефективного виконання бойових завдань.

Фото: “Бомок”

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Опубліковано: 26 вересня 2024
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