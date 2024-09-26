Міноборони розробить новий одяг для військових за їхніми запитами: який саме
Міноборони України розробить новий одяг для військових за їхніми запитами.
Про це повідомляють у відомстві.
Таке рішення ухвалили після опитування, проведеного серед українських військовослужбовців у липні-серпні.
Планують розробити штани з наколінниками, бейсболки та підсумки для турнікетів і планшетів.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, потреба в таких речах практично повністю забезпечена завдяки сформованим складським запасам, однак Міноборони планує врахувати побажання військових для вдосконалення екіпіровки.
Військові також висловили потребу в демісезонних куртках, одномісних індивідуальних наметах, тактичних кросівках та інших предметах, необхідних для ефективного виконання бойових завдань.
Фото: “Бомок”
Опубліковано: 26 вересня 2024