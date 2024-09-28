Бренд Ksenia Schnaider розробив колекцію, натхненну українськими мозаїками: фото

Бренд Ksenia Schnaider розробив колекцію, натхненну українськими монументальними мозаїками.

Про це повідомили у соцмережах бренду.

“У світі, де мистецтво віддзеркалює сутність нашого часу, колекція SS25 від Ksenia Schnaider слугує гострим відображенням поточного моменту — коли багато українців та інші по всьому світу збирають фрагменти свого життя на тлі глибоких викликів... наче мозаїку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одяг натхненний монументальними мозаїками Степана та Романа Кириченків, а також роботами Людмили Ястреб і художників з Миргорода та Сіверськодонецька.

“Непохитний оптимізм Ксенії прекрасно проявляється в легких, як пір'їнка, сукнях, топах і спідницях, задрапірованих вручну тюлем, що відображають вигадливі мотиви квітів і мальовничих пейзажів”, — зазначають у соцмережах бренду.

Фото: з соцмереж бренду Ksenia Schnaider