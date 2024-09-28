Жінок в Україні безкоштовно навчатимуть керувати будівельною технікою: як долучитися

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Наталія Габрух
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В Україні стартує програма навчання жінок з управління будівельною технікою.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора й фронтального навантажувача.

Програма “Iron Women” складається з теоретичного курсу (проходитиме онлайн) та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації “машиніст/-ка екскаватора пʼятого розряду” й “водій/-ка навантажувача четвертого розряду”. Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування.

Участь в програмі можуть взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Навчання, проживання й харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

“Програму запустили, щоб покращити ситуацію на ринку праці, допомогти жінкам опанувати більш затребувану професію та підвищити свою конкурентоздатність”, — каже заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Подати заявку на участь можна до 6 жовтня за посиланням. Навчання розпочнеться в жовтні 2024 року.

Фото: Програма “Iron Women”

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Опубліковано: 28 вересня 2024
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