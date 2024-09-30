Українська стрічка “Ти — Космос” здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі

Українська стрічка “Ти — Космос” режисера Павла Острікова здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.

Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

Фільм отримав головну відзнаку фестивалю — Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно — Golden Melies.

Світова прем’єра дебютного фільму Павла Острікова відбулася раніше в межах програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). У 2020 році проєкт фільму став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно.

В український прокат стрічка вийде навесні 2025 року.

“Ти – Космос” — це науково-фантастична трагікомедія. За сюжетом український далекобійник Андрій після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань.

Фото: Instagram / u_are_the_universe.movie