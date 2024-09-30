В Ірпені відремонтують корпуси Державного податкового університету за понад 20 млн гривень

Державний податковий університет, який розташовани в Ірпені за адресою вул. Університетська, 31 оголосив п'ять тендерів на проведення ремонту у корпусах на загальну суму понад 20 млн гривень.

Перший тендер на 6 млн гривень на поточний ремонт навчального корпусу А4. Він передбачає мурування стін із цегли, демонтаж покриття та цегляної кладки, заповнення віконних прорізів, улаштування покрівель та інше.

Другий тендер вартістю 5,5 млн гривень оголошено на поточний ремонт приміщень конференцкомплексу А7/1, який передбачає демонтаж каркасу підвісних стель, встановлення освітлення, монтаж обшивки стін, обшивку колон нержавіючою сталлю, встановлення дверей, умивальників, змішувачів та інші роботи.

Третій тендер на 5 млн грн оголошений на поточний ремонт елементів покрівлі навчального корпусу А9. Цим тендером передбачається розбирання та встановлення зовнішніх стін з газобетону, демонтаж дверей та покрівлі, фарбування та стяжка поверхонь, улаштування покрівель та інше.

Четвертий тендер вартістю 2,3 млн гривень оголошений для поточного ремонту покрівлі та вентиляційних каналів харчоблоку А7. П'ятий тендер вартістю 2,9 млн гривень оголошено на послуги з поточного ремонту віконних прорізів та улаштування віконних порталів учбового центру А6.

Роботи першого тендеру мають бути виконанні до 12 грудня 2024 грудня, роботи з інших тендерів – до 5 грудня.

Фото: Державний податковий університет