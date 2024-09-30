У Бучі проїзд можна буде оплатити карткою: коли запрацює система

316
Наталія Габрух
share share

У Бучанській громаді запровадять оплату карткою у громадському транспорті.

Про це повідомили у КП “Бучатранссервіс”.

Днями у Бучі обрали переможця для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП). Переможцем конкурсу, в якому брали участь два учасники, стало ТОВ “Центральний маршрутизатор”.

Нова система буде встановлена на автобусах КП “Бучатранссервіс” протягом наступних трьох місяців і запрацює вже до кінця 2024 року.

Завдяки АСООП пасажири матимуть можливість оплачувати проїзд без готівки, використовуючи різноманітні безконтактні способи. Крім цього, система дозволить вести чіткий облік кожного пасажира та платежів, що забезпечить прозорість та контроль над процесом.

Також нова система допоможе оптимізувати роботу транспорту й зменшити витрати на його обслуговування.

Фото: Вечірній Київ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 вересня 2024
share share
У Києві облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку: де саме У Києві облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку: де саме “Епіцентр” відкрив під Києвом перший ТРЦ з власним озером та водоспадом “Епіцентр” відкрив під Києвом перший ТРЦ з власним озером та водоспадом В Ірпені відремонтують корпуси Державного податкового університету за понад 20 млн гривень В Ірпені відремонтують корпуси Державного податкового університету за понад 20 млн гривень На ВДНГ відкриється книгарня-кав'ярня Book.ua: що там буде На ВДНГ відкриється книгарня-кав'ярня Book.ua: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.