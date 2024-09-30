У Бучі проїзд можна буде оплатити карткою: коли запрацює система

У Бучанській громаді запровадять оплату карткою у громадському транспорті.

Про це повідомили у КП “Бучатранссервіс”.

Днями у Бучі обрали переможця для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП). Переможцем конкурсу, в якому брали участь два учасники, стало ТОВ “Центральний маршрутизатор”.

Нова система буде встановлена на автобусах КП “Бучатранссервіс” протягом наступних трьох місяців і запрацює вже до кінця 2024 року.

Завдяки АСООП пасажири матимуть можливість оплачувати проїзд без готівки, використовуючи різноманітні безконтактні способи. Крім цього, система дозволить вести чіткий облік кожного пасажира та платежів, що забезпечить прозорість та контроль над процесом.

Також нова система допоможе оптимізувати роботу транспорту й зменшити витрати на його обслуговування.

Фото: Вечірній Київ