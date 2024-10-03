"Франшиза", "Дисклеймер", "Істерія!": 14 серіалів жовтня

У жовтні глядачів чекає чимало цікавих прем'єр, а також продовження улюблених серіалів. Цього місяця вийдуть нові сезони популярних шоу, таких як “Зовнішні мілини” та “Терапія”, а також нові серіали на кшталт “Франшизи” про світ кіноіндустрії та психологічний трилер “Дисклеймер” Альфонсо Куарона з Кейт Бланшетт.

Детальніше – в добірці БЖ.

Джоан

Дата виходу: 2 жовтня

В ролях: Софі Тернер, Френк Діллейн, Лаура Айкман

1 сезон

Натхненний реальною історією сумнозвісної Джоан Ханнінгтон серіал переносить нас у Великобританію 1980-х років. Після втечі чоловіка-злочинця молода домогосподарка Джоан змушена сама піклуватися про дочку. Щоб заробити та забезпечити майбутнє собі та дитині, жінка теж встає на злочинний шлях і перетворюється на відому крадійку коштовностей.

Куди зникла Ванда

Дата виходу: 2 жовтня

В ролях: Хайке Макач, Аксель Штайн, Леа Дрінда, Лео Саймон

1 сезон

Коли в сім'ї Клатт пропадає 17-річна дочка, а поліція не можу її знайти кілька місяців поспіль, вони вирішують взяти справу до своїх рук. Подружжя йде на хитрість і починає шпигувати за сусідами. Виявляється, кожному є що приховувати, і жоден із сусідів не є тим, за кого себе видає оточенню.

Коли завмирає серце

Дата виходу: 3 жовтня

В ролях: Джо Локк, Кіт Коннор, Тобі Донован, Ясмін Фінні

3 сезон

Дія романтичного підліткового серіалу розгортається у гімназії для хлопчиків, де вчасться Чарлі Спрінґ та Нік Нельсон. Після того, як вони опинились за однією партою, між юнаками зав’язується дружба, яка переростає в дещо більше. І хоча минулого року Чарлі здійснив каміг-аут, він розуміє, що шансів з Ніком у нього не багато.

Франшиза

Дата виходу: 6 жовтня

В ролях: Хімеш Патель, Ая Кеш, Біллі Маґнуссен, Даніел Брюль

1 сезон

Комедійний серіал про кіноіндустрію, повну невдач і розчарувань, знайомить глядача з компанією “Фабрика мрій”, яка планує зняти фільм за мотивами популярного коміксу. Однак на шляху до здійснення задуманого встають бізнесмени, політики, критики та конкуренти, які мають власний інтерес. В основу сценарію покладено реальні кейси та байки з кіноіндустрії.

Машина

Дата виходу: 9 жовтня

В ролях: Ґаель Ґарсія Берналь, Дієго Луна, Ейса Гонсалес

1 сезон

Головний герой – старіючий боксер, який майже досяг дна своєї спортивної кар’єри. Втім, його менеджер та за сумісництвом найкращий друг Енді знаходить останній шанс для Естебана повернути собі титул. Але щоб цей бій відбувся, їм доведеться зіштовхнутися не лише з фізичною підготовкою, а й з кримінальним аспектом цього спорту. Тепер це буде не просто бій за титул, а боротьба за життя.

Дорогенька

Дата виходу: 10 жовтня

В ролях: Елла Пернелл, Ніколь Лекі, Келам Лінч, Лі Харві

1 сезон

Заснований на серії романів Сі Джей Скуза серіал зосереджується на Ріаннон. Її вважають сірою мишою, в школі над нею постійно знущались, а на роботі недооцінюють. Дівчині остогидло бути другорядним персонажем власного життя, тож вона вирішує кардинального його змінити. Ріаннон складає список тих, хто їй не вгодив, і перетворюється на серійну вбивцю.

Зовнішні мілини

Дата виходу: 10 жовтня

В ролях: Чейз Стоукс, Медлін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс, Руді Панкоу

4 сезон

На нас чекає продовження підліткового пригодницького серіалу про групу підлітків, які, вирушаючи на пошуки батька свого лідера, знаходять справжню мапу скарбів. Однак незабаром тінейджери стикаються з непередбаченими обставинами, ризикуючи своїм життям. Їм доводиться мати справу з противниками, які теж полюють на бажані скарби.

Дисклеймер. Усі збіги випадкові

Дата виходу: 11 жовтня

В ролях: Кейт Бланшетт, Лейла Джордж, Кевін Клайн, Саша Барон Коен, Коді Сміт-Макфі

1 сезон

Психологічний трилер оскароносного режисера Альфонсо Куарона заснований на однойменному романі Рене Найт. Відома журналістка Кетрін Равенскрофт натрапляє на дивну книгу в своєму новому будинку.

Цікавість змушує жінку розгорнути її, але насторінках вона побачила не звичайну вигадану історію, а свою біографію в найменших деталях, навіть тих, які вона воліла б забути. Але найстрашніше, що автору, здається, відомий секрет, який ніколи і нікому журналістка не розповідала.

Правдива терапія

Дата виходу: 16 жовтня

В ролях: Джейсон Сігел, Гаррісон Форд, Джессіка Вільямс, Кріста Міллер

2 сезон

Після смерті дружини психотерапевт Джиммі впав у депресією та знаходив втіху лише в алкоголі. Прагнучи змінити своє життя, чоловік вирішив почав зі своєї роботи, а саме – з підходів до лікування пацієнтів: Джиммі починає говорити людям те, що думає, а не те, що сказав би професіонал. І як не дивно, ці поради працюють.

Після шокуючого фіналу першого сезону і без того не радісне життя Джиммі стає ще більш непростим. Він знову занурюється в депресію, готується до можливого суду і боїться втратити ліцензію на роботу.

Лінкольн для адвоката

Дата виходу: 17 жовтня

В ролях: Мануель Гарсіа-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон, Джаз Рейкол, Ангус Семпсон, Яя Дакоста

3 сезон

Продовження детективного серіалу, знятого за мотивами романів Майкла Коннелі., розповідає про адвоката Міккі Холлера, який використовує як офіс свій автомобіль марки “Лінкольн”. Він повертається до роботи після аварії і одразу ереться за справу про вбивство давньої знайомої. Але цей кейс ризикує втягнути Міккі в центр небезпечної змови.

Суперники

Дата виходу: 18 жовтня

В ролях: Девід Теннант, Ейдан Тернер, Клеш Рашбрук

1 сезон

Екранізація однойменного роману Джиллі Купер розповість про протистояння двох англійських родин у вигаданому графстві Ратшир минулого століття. Руперт Кемпбелл-Блек, екс-олімпієць та член парламенту, знайомиться з новим сусідом Декланом О'Хара, який приїхав до Ратшира на запрошення Тоні Беддінгема — глави незалежної телевізійної компанії. Кук та О'Хара швидко починають відчувати антипатію один до одного, що підсилюється їхньою боротьбою в світі незалежного телебачення.

Істерія!

Дата виходу: 18 жовтня

В ролях: Джулі Боуен, Анна Кемп, Гаррет Діллахант, Міллі Шапіро, Емджей Ентоні

1 сезон

В центрі сатиричного трилеру про сатанинську паніку 80-х років – учасники неуспішної хеві-метал-групи з невеликого містечка. Повсюду з’являється інформація про окультизм і ритуальні вбивства, а жителі підозрювати один одного в служінні демонам. Підхопивши хвилю цієї істерії учасники гурту заявляють, що вони – сатаністи, аби привернути увагу до себе. Втім, це матиме незворотні наслідки.

Краса в чорному

Дата виходу: 24 жовтня

В ролях: Ембер Рейн Сміт, Рікко Росс, Тейлор Полідор, Крістл Стюарт

1 сезон

Драматичний серіал розповідає про долі двох абсолютно різних жінок, які несподівано перетнулися, щоб виправити життя одна одної. Кіммі ледве зводить кінці з кінцями, хапаючись за будь-яку роботу, після того, як її вигнала мати. А Меллорі тішиться успіхами у розвитку власного бізнесу. Та невдовзі їхні такі різні долі перетнуться несподіваним шляхом.

Дипломатка

Дата виходу: 31 жовтня

В ролях: Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Рорі Кіннер

2 сезон

Кейт і Хел Волтери – подружжя дипломатів. раптово Кейт отримує значне підвищення, та з’ясовується, що не все так просто, як здається, адже її, мабуть, готують до посади віце-президента. виявляється, за цим стоїть чоловік Кейт Хел, який претендує на посаду держсекретаря. Кейт, як новий посол США у Великій Британії має врегулювати міжнародну кризу, а крім того – врятувати свій шлюб.