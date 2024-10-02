На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть шість українських фільмів: які саме

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Наталія Габрух
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На фестивалі центрально- та східноєвропейського кіно CinЕast, що пройде з 3 по 20 жовтня у Люксембурзі, покажуть шість українських фільмів.

Про це повідомляє Держкіно.

Йдеться про фільми:

  • “Уроки толерантності” режисера Аркадія Непиталюка — секція FunnyEast;
  • “Я, “Побєда” і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної — секції Cinèscope та FunnyEast;
  • “Порцелянова війна” режисера Слави Леонтьєва — секція Cinèdocs;
  • “Zinema” режисера Корнія Грицюка — секція Cinèdocs;
  • “Пісні землі, що повільно горить” режисерки Ольги Журби — секція Cinèdocs;
  • “Мирні люди” режисерки Оксани Карпович — секція Cinèdocs.

Журі головного конкурсу очолить румунський режисер Александер Нанау. Окрім цього, на кінофестивалі відбудуться спеціальні події, зокрема лекції, майстер-класи та зустрічі за участі 30 провідних фахівців кінематографії з різних країн Європи.

CinEast Festival — це щорічний некомерційний кінофестиваль, присвячений актуальній кінопродукції країн Центральної та Східної Європи. Він проходить у жовтні на головних майданчиках міста Люксембург, а також в інших містах Великого Герцогства Люксембург.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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