Ветеран, який втратив на фронті обидві руки, відкриє кав'ярню у центрі Львова

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Валерія Гуржий
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У центрі Львова український військовий Сергій Петченко, який втратив обидві руки під час війни, відкриє кав’ярню “Вражає”.

Про це він розповів Армія FM.

Сергій разом з дружиною дуже люблять каву. Саму це й змотивувало чоловіка відкрити кав'ярню. Тож, вони вирішили створити місце у Львові, де можна буде насолодитися ароматною кавою, сніданками та десертами.

На відкриття власної справи Сергій отримав грант на конкурсній основі у розмірі 300 тисяч гривень у рамках програми підтримки ветеранського бізнесу, а ще додатково отримав 250 тисяч гривень на на ремонт приміщення кав’ярні.

Відкриття закладу планується на початку жовтня у Львові на вулиці Староєврейській, 26.

Фото: Армія FM

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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