Ветеран, який втратив на фронті обидві руки, відкриє кав'ярню у центрі Львова
У центрі Львова український військовий Сергій Петченко, який втратив обидві руки під час війни, відкриє кав’ярню “Вражає”.
Про це він розповів Армія FM.
Сергій разом з дружиною дуже люблять каву. Саму це й змотивувало чоловіка відкрити кав'ярню. Тож, вони вирішили створити місце у Львові, де можна буде насолодитися ароматною кавою, сніданками та десертами.
На відкриття власної справи Сергій отримав грант на конкурсній основі у розмірі 300 тисяч гривень у рамках програми підтримки ветеранського бізнесу, а ще додатково отримав 250 тисяч гривень на на ремонт приміщення кав’ярні.
Відкриття закладу планується на початку жовтня у Львові на вулиці Староєврейській, 26.
Фото: Армія FM
Опубліковано: 03 жовтня 2024
“Нова пошта” представила поштомат, який працює без світла, роздає Wi-Fi і заряджає телефони Київський метрополітен переплатив близько 160 млн грн за доставку варшавських вагонів “Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони: як саме У Києві вже облаштували 9 дощових садків: для чого вони та який вигляд мають