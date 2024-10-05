На Київщині хочуть облаштувати новий ландшафтний парк

175
Наталія Габрух
share share

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації планує створити новий ландшафтний парк у Приірпінні.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Для розроблення проєкту КОДА збирається виділити 350 тисяч гривень.

Підрядник для виконання умов тендеру буде обраний за результатами аукціону, який розпочнеться 7 жовтня.

Отримати готовий проєкт ландшафтного парку мають до 15 грудня.

Фото: Дніпро регіон

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 жовтня 2024
share share
В історичній частині Львова планують збудувати нове житло з підземним паркінгом: як воно виглядатиме В історичній частині Львова планують збудувати нове житло з підземним паркінгом: як воно виглядатиме У Львові облаштують пішохідний бульвар на проспекті Чорновола: візуалізації У Львові облаштують пішохідний бульвар на проспекті Чорновола: візуалізації На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами На Венеційській бієнале покажуть оперу українських композиторів про підрив Каховської ГЕС На Венеційській бієнале покажуть оперу українських композиторів про підрив Каховської ГЕС
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.