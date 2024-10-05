На Київщині хочуть облаштувати новий ландшафтний парк
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації планує створити новий ландшафтний парк у Приірпінні.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Для розроблення проєкту КОДА збирається виділити 350 тисяч гривень.
Підрядник для виконання умов тендеру буде обраний за результатами аукціону, який розпочнеться 7 жовтня.
Отримати готовий проєкт ландшафтного парку мають до 15 грудня.
Фото: Дніпро регіон
Опубліковано: 05 жовтня 2024
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