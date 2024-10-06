В Україні з'явилася перша аптека, яка продаватиме ліки на основі медичного канабісу: де саме

В Україні зареєстрували першу аптеку, де можна буде придбати ліки на основі медичного канабісу.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Першою аптекою, яка долучилася до електронної системи медичного канабісу, стала аптека в Черкасах. Уряд очікує, що інші аптеки також приєднаються найближчим часом.

“Очікуємо на активність інших аптечних закладів. Відповідно до вимог закону, кожен процес та вид діяльності, пов'язаний із медичним канабісом, фіксується в електронній системі”, — зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їхнім відпуском в аптечному закладі.

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