У грудні вийде друга книга загиблого поета і воїна Максима “Далі” Кривцова

Видавництво "Наш Формат" відкрило передзамовлення на другу книгу загиблого на фронті письменника та військовослужбовця Максима “Далі” Кривцова “На мінному полі пам'яті”.

Про це повідомила в своєму телеграм-каналі журналістка і букблогерка Тетяна Гонченко.

“На мінному полі пам'яті” — це щоденники, есеї та оповідання Максима “Далі” Кривцова. Ці тексти він написав починаючи з 2015 року, коли воював у складі 5-го батальйону ДУК “Правий сектор”, потім коли він служив кулеметником у ЗСУ, і до його загибелі в січні цього року. Упорядковували книжку вже його друзі”, — йдеться у повідомленні.

У видавництві зазначили, що весь прибуток від реалізації теперішнього та майбутніх накладів книги, а також електронних примірників “На мінному полі пам'яті”, будуть розподілятися таким чином: половина перераховуватиметься родині Максима, решта — ГО “Реформація” на просвітницькі книжкові проєкти для військових.

Передзамовити книжку "На мінному полі пам'яті" можна за посиланням . Вона має вийти в грудні.

Фото: Facebook